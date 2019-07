Eintracht Braunschweig löst Scouting-Abteilung auf

Fußballdrittligist Eintracht Braunschweig löst seine Scouting Abteilung zum Ende des Monats auf. Chefscout Dirk Fischer verlässt den Verein sofort. Dahinter stecken wirtschaftliche Gründe.

Eintracht-Aufsichtsratsmitglied Rau bedauert den Schritt

„Wir bedauern diesen Schritt, da gerade auch zu Erst- und Zweitligazeiten in diesem Bereich sehr gute Arbeit geleistet wurde. Dafür möchten wir uns bei Dirk Fischer und seinem Team ausdrücklich bedanken. Aber wir haben uns in den vergangenen Monaten genau die Kosten angeschaut und müssen auch diesen Bereich – wie viele andere in den vergangenen Wochen und Monaten – den Bedingungen der 3. Liga anpassen. Diese Maßnahmen sind schmerzhaft, aber alternativlos. In den vergangenen Jahren waren unsere Scouts überwiegend europaweit unterwegs, um junge Talente und Spieler zu finden. Das entspricht nicht mehr der Realität in der 3. Liga, das muss man leider ganz deutlich sagen. Durch die personelle Besetzung im sportlichen Bereich um Peter Vollmann, Christian Flüthmann und einen gut aufgestellten Trainerstab verfügen wir über viel Knowhow und ein sehr gutes Netzwerk – das hat die Kaderzusammenstellung innerhalb der beiden vergangenen Transferperioden bereits gezeigt. Unsere ganze Konzentration richtet sich darauf, eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft für die Eintracht zu sichern“, erklärte Tobias Rau, Mitglied des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA.

Vollmann: Der Verein stellt sich neu auf

Sportdirektor Peter Vollmann ergänzte: „Wir befinden uns aktuell in einer Situation, in der wir alles auf den Prüfstand stellen und sich der Verein neu aufstellt. Wir müssen entscheiden, was zwingend notwendig ist. Das betrifft auch den Scoutingbereich. Wir haben uns diese Entscheidung gründlich überlegt, sehen diesen Schritt aber als notwendig an. Für uns gilt es, die vorhandenen wirtschaftlichen Ressourcen optimal einzusetzen.“