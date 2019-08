Vollmann: Wir haben Respekt vor Lautern, keine Angst

Am Samstag war der Betzenberg ein Hexenkessel. 40.000 Zuschauer, ein erstklassiger Gegner, tolle Atmosphäre – fast wie früher, als der 1. FC Kaiserslautern noch in der Fußball-Bundesliga spielte. Dass am Ende die Gastgeber den Favoriten Mainz mit 2:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals besiegten,...