Eintrachts zweite Reihe glänzt beim 3:0 auf dem Betzenberg

Foto: FOTO: Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

Mieke Feigenspan - rechts, hier im Duell mit Dominik Schad vom 1.FC Kaiserslautern - erzielte das so wichtige Führungstor.

Kaiserslautern. Mike Feigenspan und Torhüter Marcel Engelhardt nutzen ihre Chance in der Startelf in der Fußball-Drittligapartie in Kaiserslautern.

Es freut jeden Fußball-Trainer, wenn er nicht nur ein, zwei Spieler in der Mannschaft hat, die Spiele entscheiden können. In den ersten Saisonpartien war es bei Eintracht Braunschweig vor allem Martin Kobylanski, der sich als Matchwinner hervortat. Doch der 3:0-Erfolg des Fußball-Drittligisten beim 1. FC Kaiserslautern zeigt, dass die Löwen noch mehr Akteure für wichtige Momente haben – sogar in der zweiten Reihe.

Es war der erste Einsatz von Beginn an für Mike Feigenspan in dieser Spielzeit und gleich gelang dem Angreifer ein Ausrufezeichen. Mit seinem Tor zum 1:0 stellte er die Weichen auf Sieg für die Blau-Gelben, die es bis dahin auf dem Betzenberg nicht schlecht gemacht, aber sich vom heimischen FCK auch nicht wirklich entscheidend abgesetzt hatten.

Doch dann traf Feigenspan per Kopf. „Ich bin selbst kein Kopfballspieler und muss mir das Tor noch einmal anschauen. Aber wenn der Ball drin ist, muss alles gepasst haben“, freute sich der Stürmer.

Er war aber nicht der einzige mit einer gelungenen Premiere. Auch Alfons Amade lächelte glücklich. Er lief zum ersten Mal für Eintracht in der 3. Liga auf und legte nach seiner Einwechslung gleich für Feigenspan auf. Am Handelfmeter, der zum dritten Treffer der Eintracht führte, war er mit einem Schuss ebenfalls beteiligt. „Das ist etwas Besonderes für mich und freut mich sehr. Ich habe wie alle anderen versucht, mutig aufzuspielen“, sagte der Rechtsverteidiger über sein Drittliga-Debüt.

Trainer Christian Flüthmann war mit Ergebnis und Leistung seiner Mannschaft in Kaiserslautern sehr zufrieden. Dazu ist es für ihn eine gute Botschaft, dass der Erfolg seiner Mannschaft nicht nur auf wenigen Schultern ruht und dass er auf der Bank genug Qualität hat, um in jeder Situation nachzulegen.

In Kaiserslautern wechselte Flüthmann den Sieg ein. Amade kam für den angeschlagenen Benjamin Kessel. Danilo Wiebe für Marc Pfitzner. Der Mittelfeldspieler bereitete mit einem tollen Pass das 2:0 des ebenfalls eingewechselten Leandro Putaro vor.

Dazu traf Nick Proschwitz per Handelfmeter erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel. Dass dabei der eigentliche Elfmeterschütze Martin Kobylanski dem bis dahin glücklosen Stürmer den Vortritt ließ, ist für Flüthmann ein Beleg, dass die Spieler den Teamgedanken verinnerlicht haben.

Und dann gab es ja auch noch Marcel Engelhardt. Er vertrat bestens den erkrankten Stammtorwart Jasmin Fejzic, der nicht rechtzeitig fit wurde. „Marcel hat eine gute Leistung gezeigt. Er hat zu null gespielt und war in den entscheidenden Momenten da. Das zeigt, dass wir in der Breite eine gute Qualität haben“, fasste Flüthmann die positiven Nachrichten dieser Partie zusammen.

Mit vier Siegen aus fünf Spielen sind die Braunschweiger nun wieder voll im Soll und schicken sich an, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Wenn sie da länger bleiben wollen, brauchen sie mehr als eine Handvoll gute Spieler. Der Auftritt in Kaiserslautern macht Mut, dass es im Eintracht-Kader ein paar mehr Kandidaten gibt, die zum Matchwinner werden können.