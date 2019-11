Live-Ticker: Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig

Obwohl die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig mit dem – zugegebenermaßen glücklichen – 2:1-Sieg gegen den Chemnitzer FC am Samstag die Gemüter der Fans ein wenig beruhigen konnten, birgt die Jahresversammlung an diesem Mittwoch (19 Uhr, Vip-Bereich Eintracht-Stadion) mit der Wahl eines neuen Präsidiums Brisanz. Unter anderem wird das Präsidentenamt höchstwahrscheinlich erneut an Sebastian Ebel vergeben.

Das Geschäftsjahr 2018/2019 hat Eintracht Braunschweig mit einer positiven Bilanz beendet: Der Verein weist in der Bilanz zum 30. Juni 2019 einen Überschuss von 140.351 Euro aus. Im Vorjahr hatte Eintracht mit einem Minus von 64.000 Euro abgeschlossen.

Jahreshauptversammlung 2019 bei Eintracht Braunschweig