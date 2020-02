Eintrachts Benjamin Kessel muss gegen Lautern passen

Die Ausfälle von Bernd Nehrig und Marcel Bär standen wegen ihrer Gelbsperren für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits fest, nun ist auch das Fehlen von Verteidiger Benjamin Kessel traurige Gewissheit. Der 32-Jährige hatte sich im Spiel beim MSV Duisburg eine Innenbandzerrung im linken Knie zugezogen und steht deshalb nicht zur Verfügung – als dritter Spieler der Startformation, die gegen den Tabellenführer der 3. Liga am Freitag mit dem 1:1 immerhin einen Punkt holte.

„Das wird wieder eine neue Aufgabe für unseren Trainer“, findet es auch Sportdirektor Peter Vollmann schade, dass Braunschweigs Drittliga-Fußballer im Vergleich zum Achtungserfolg im Ruhrgebiet nun so viel ändern müssen. Nicht nur der Punktgewinn in Duisburg hat Vollmann gefallen, auch „die Art und Weise“, wie sich die Blau-Gelben den erkämpften, habe ihm sehr gefallen. „Wir haben uns defensiv deutlich besser als zuletzt präsentiert. Das zeigt, dass die Mannschaft angenommen hat, was wir vorher angemerkt haben“, sagt Vollmann.

Die Ausfälle von Nehrig, Kessel und Bär, der sich in Duisburg ebenfalls verletzte und wegen eines leichten Muskelfaserrisses im linken Adduktorenbereich eh pausieren muss, sind für den Sportdirektor aber kein Grund nicht an eine Fortsetzung des nun eingeschlagenen Weges zu glauben. Es sei bitter, dass man das Trio ersetzen müsse, so Vollmann, aber Kaiserslautern wäre so oder so „ein anderes Spiel“ geworden. In Duisburg hatten die Braunschweiger tief in der eigenen Hälfte verteidigt und auf Konter gelauert, vor heimischen Publikum gegen Kaiserslautern wollen und müssen sie anders auftreten.

Deshalb wären zumindest taktische Umstellungen wahrscheinlich so oder so erforderlich gewesen. Trotzdem hätte Trainer Marco Antwerpen gerne auf die Ausfälle von Nehrig, Bär und Kessel verzichtet. Immerhin steht dem Coach mit Danilo Wiebe ein anderer Mittelfeldspieler wohl wieder zur Verfügung. Der 25-Jährige hatte zuletzt wegen Kniebeschwerden gefehlt, soll in dieser Woche aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ob es für ihn auch gleich wieder für einen Platz in der Startelf reicht, wird davon abhängen, mit welcher Taktik Antwerpen sein Team ins Rennen schickt. Es deutet einiges daraufhin, dass der Coach über eine Variante mit zwei echten Mittelstürmer nachdenkt. Zuletzt hatte Winter-Neuzugang Marvin Pourié immer allein in der Spitze agiert. Gegen Kaiserslautern könnte er nun Unterstützung von Nick Proschwitz erhalten, der seinen Stammplatz verloren hat.

Im Mittelfeld würden sich mehrere Möglichkeiten anbieten – zum Beispiel Raute oder Doppelsechs. Ganz nach Ausrichtung würden auch die Chancen von Wiebe auf eine Rückkehr in die Startelf steigen. Gleiche Hoffnungen hegen aber auch Routinier Stephan Fürstner sowie Top-Scorer Martin Kobylanski, die sich in Duisburg zunächst beziehungsweise dauerhaft auf der Bank wiederfanden.

Die Chance, sich noch einmal unter Wettkampfbedingungen zu empfehlen, hat übrigens kein Spieler in dieser Woche mehr. Das ursprünglich für Dienstag geplante Testspiel zwischen Eintracht und dem Regionalligisten Lüneburger SK Hansa wurde aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des B-Platzes abgesagt. Es soll vielleicht in der nächsten Woche nachgeholt werden.