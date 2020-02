Eintracht-Kapitän Bernd Nehrig ist schon wieder verletzt

Und wieder fehlt der Kapitän. Bernd Nehrig wird Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig im Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Eintracht-Stadion) gegen den KFC Uerdingen nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler hat sich am Donnerstag im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen....