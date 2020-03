Corona: Eintrachts Heimspiel gegen Viktoria Köln wird verlegt

Es war nur ein frommer Wunsch, dass die 3. Fußball-Liga nicht vom Coronavirus betroffen ist. Anfang der Woche hatten die Funktionäre noch gehofft, dass die nächsten Spieltage wie geplant über die Bühne gehen könnten. Am Mittwoch mussten sie dann vor der weiteren Entwicklung kapitulieren. Die nächsten beiden Spieltage in der 3. Liga werden verlegt und frühestens Anfang Mai nachgeholt. Bei Eintracht Braunschweig ist das geplante Heimspiel am Samstag gegen Viktoria Köln sowie die Auswärtsspiel in Halle am Dienstag davon betroffen.

Eintracht Braunschweig: Wie es in der 3. Liga weitergeht, wird noch geklärt

In einer Pressemitteilung schrieb der Deutsche Fußball-Bund (DFB): „Die beiden nächsten Spieltage in der 3. Liga werden verlegt. Mit dieser Entscheidung folgt der Deutsche Fußball-Bund als Liga-Träger der Empfehlung des Ausschusses 3. Liga, die im Austausch mit den 20 Klubs ausgesprochen wurde. Der 28. und 29. Spieltag, die ursprünglich für dieses Wochenende sowie kommenden Dienstag und Mittwoch terminiert waren, werden frühestens Anfang Mai nachgeholt. Die genauen Zeitpunkte werden noch festgelegt.“

Die Frage, wie aufgrund des Coronavirus’ ab dem 30. Spieltag in der 3. Liga verfahren wird, soll am kommenden Montag geklärt werden. Der DFB hat an diesem Tag den Ausschuss und alle Klubs der 3. Liga zu einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt am Main eingeladen.

„Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation“

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen. Klar ist: Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen.“

66 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt