Eintracht Braunschweig: Aufstieg in die 2. Bundesliga geglückt

Was für ein Krimi! Für zehn Minuten war Eintracht Braunschweig am Mittwoch durch den Sieg gegen Waldhof Mannheim mit 3:2 direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Dann hat Mitaufstiegskandidat Duisburg ein Tor gegen Bayern München II geschossen – und damit den direkten Aufstieg verhindert.

Lesen Sie hier den Spielbericht

Dann hieß es zittern für die Fans: In der Nachspielzeit hat Bayern München II dann nochmal getroffen – und den direkten Aufstieg von Eintracht wieder möglich gemacht. Und es hat geklappt: Damit ist Eintracht Braunschweig am Mittwoch direkt in die 2. Bundesliga aufgestiegen.

Eintracht Braunschweig ist aufgestiegen - die Fans jubeln Eintracht Braunschweig ist aufgestiegen - die Fans jubeln

Durch diese Konstellation konnte Eintracht Braunschweig direkt aufsteigen

Hinter dem nicht zum Aufstieg berechtigten FC Bayern München II tummelte sich eine Handvoll Teams, die sich mehr oder minder große Hoffnungen auf die zwei direkten Aufstiegsplätze oder die Relegation machten. Trotz der Last-Minute-Niederlage beim FSV Zwickau hatte die Eintracht den Aufstieg selbst in der Hand.

Eintracht Braunschweig rangierte nach 36 von 38 Spielen hinter den Bayern und den Würzburger Kickers auf Platz drei – nur einen Punkt vor dem FC Ingolstadt. Ein direkter Aufstieg war schon am Mittwoch möglich – allerdings nur mit einer großen Portion Konjunktiv verbunden.

Die Fans von Eintracht Braunschweig feiern den Aufstieg Mit großer Party am Stadion und am Bohlweg feiern die Fans ihre Löwen. Auch ein Autokorso rollte durch Braunschweig.

Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen musste ihr Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim (19 Uhr) gewinnen und die Schanzer ihre Partie gegen den Abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg verlieren sowie der MSV Duisburg gegen Bayerns Zweitvertretung nicht gewinnen. Das glückte! So standen die Blau-Gelben mit 64 Punkten als direkter Aufsteiger fest. Den Rückstand von dann mindestens vier Punkten konnten die Verfolger bei nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr aufholen.

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Saisonstart nach Maß: Gegen den 1. FC Magdeburg setzt sich die Eintracht am 1. Spieltag mit 4:2 durch. Neuzugang Martin Kobylanski (2.v.l.) erzielte drei Tore. Foto: dpa

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Von den ersten sieben Partien verlieren Nick Proschwitz und Co. nur eine. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Augerechnet gegen Ex-Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht (links) und den MSV Duisburg setzt es am vierten Spieltag mit 0:3 die erste Niederlage. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Nach dem furiosen Saisonstart folgt der erste Knick. Die Eintracht punktet nicht mehr so selbstverständlich wie zu Beginn der Saison - und überzeugt spielerisch nur selten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Nach dem 15. Spieltag muss Trainer Christian Flüthmann gehen. Er hatte das Amt erst vor der Saison angetreten. Seine Bilanz: sieben Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen und Tabellenplatz fünf. Der Verein begründet den Rauswurf unter anderem mit einem Autoritätsverlust gegenüber den Profis. Foto: dpa



Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Marco Antwerpen nimmt anschließend auf der Trainerbank Platz. Er kennt unter anderem Eintrachts Topscorer Martin Kobylanski aus seiner Zeit in Münster. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Beim 3:1-Sieg im Dezember gegen den FSV Zwickau überzeugen die Löwen ... Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern ... aber auch unter Antwerpen kassieren die Blau-Gelben teils empfindliche Niederlagen - wie etwa beim 1:4 gegen 1860 München. Foto: imago images/Jan Huebner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Im Januar rüstet Eintracht Braunschweig nach. Marvin Pourié kommt mit der Empfehlung von 22 Drittliga-Toren in der Vorsaison aus Karlsruhe nach Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Außerdem kommt Merveille Biankadi vom 1. FC Heidenheim, um die offensive Außenbahn zu verstärken. Foto: Susanne Hübner



Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Bis zur Corona-Pause läuft es bei den Löwen durchwachsen. Siege gegen Kaiserslautern oder Uerdingen ... Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern ... wechseln sich mit klaren Niederlagen gegen Würzburg oder Rostock ab. Foto: imago images/Eibner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Vor leeren Rängen geht es im Mai nach der Corona-Pause weiter. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Die Löwen scheinen die leeren Stadien nicht zu stören. Marcel Bär und Co. starten nach dem Wiederbeginn eine Erfolgsserie. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Die Serie beginnt mit einem 4:2-Sieg gegen Viktoria Köln, bei dem auch Leon Bürger trifft. Foto: Susanne Hübner



Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Mit Erfolgen Halle, Unterhaching, Sonnenhof Großaspach, Münster und Chemnitz setzen sich die Löwen in der Spitzengruppe der 3.Liga fest. Foto: Karina Hessland-Wissel

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Die einzige Niederlage nach der Zwangspause setzt es in Zwickau - und was für eine: Yari Otto bringt die Löwen in der 90. Minute mit 2:1 in Führung. Foto: imago images/Jan Huebner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern In der Nachspielzeit erzielen die Zwickauer noch zwei Tore - und die Löwen haben das Nachsehen. Foto: imago images/Jan Huebner

Eintracht Braunschweigs Saison in Bildern Nach dem bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga im Jahr 2018 hat Eintracht Braunschweig nun die Chance, ins deutsche Fußball-Unterhaus zurückzukehren und die Stadt erneut in Ekstase zu versetzen. Foto: Peter Sierigk

Wer waren Eintrachts Konkurrenten am Mittwoch um den Aufstieg in die 2. Liga?

Würzburger Kickers (Platz 2/63 Punkte): Sieben Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden errang die Elf von Trainer Michael Schiele seit dem Wiederbeginn. Mit ansehnlichem, explosivem Fußball steht sie zu Recht auf Rang zwei. Genau wie Eintracht haben sich die Kickers erst kürzlich in die Position des Gejagten gebracht. Würzburgs Trumpf: Nicht nur Topscorer Fabio Kaufmann (13 Tore/12 Vorlagen) trifft verlässlich, das ganze Team strahlt Torgefahr aus. Spiele gegen die bereits geretteten Kölner und gegen den Abstieg kämpfende Hallenser stehen noch an.

Eintracht Braunschweig (Platz 3/61 Punkte): Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen ist neben Spitzenreiter München und den Würzburgern das Team der Stunde. Seit dem Wiederbeginn der dritten Fußball-Liga verloren die Löwen nur ein Spiel. Sechs Siege, zwei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche. Wenngleich die Eintracht derzeit vornehmlich einen destruktiven Spielstil pflegt, ist sie erfolgreich – dank gut ausgespielter Umschaltsituationen, großer Nervenstärke und einem üppigen Kader, der jedem Spieler Verschnaufpausen verschafft. Die Blau-Gelben treffen noch auf personell gebeutelte Mannheimer und zuletzt etwas wiedererstarkte Meppener – das Restprogramm erscheint schaffbar, hat aber seine Tücken.

Eintracht Braunschweig im Aufstiegskampf gegen Waldhof Mannheim Am Mittwoch, 1. Juli, ist Eintracht Braunschweig in die 2. Fußballbundesliga aufgestiegen. Das Spiel war eine Zitterpartie - sowie die Zeit danach.

FC Ingolstadt (Platz 4/60 Punkte): Die Formkurve der Schanzer zeigte zuletzt wieder nach oben. Dennoch steht für das Team von Trainer Thomas Oral die Bilanz: Fünf Siege, drei Remis, eine Niederlage. Die gute Position vor der Corona-Pause hatte der FCI damit zunächst verspielt – ist aber wieder in Schlagdistanz. Gegen Mannheim (2:0) etwa war auch das Glück aufseiten der Ingolstädter. Zudem verfügt der Absteiger aus Liga zwei über einen großen Kader und hat nur wenige Verletzte zu beklagen. Das könnte in den verbleibenden Spielen gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg und gegen 1860 München ein Trumpf sein.

MSV Duisburg (Platz 5/58 Punkte): Der vormalige Spitzenreiter wurde binnen weniger Spiele auf Rang fünf durchgereicht. Zwei Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen gab es nach der Zwangspause – zu wenig für das Team von Ex-Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht, um oben zu bleiben. Bei den Meiderichern häufen sich Blessuren – Schlüsselspieler Moritz Stoppelkampf ist von einer immer wieder aufbrechenden Muskelverletzung geplagt. Zudem ist Nervosität zu spüren. Torwart Leo Weinkauf patzte gegen Köln. Duisburg muss noch gegen Bayern II und Chemnitz ran – und droht, den sicher geglaubten Aufstieg zu verspielen.

Vor einem Jahr fast Lichtjahre - 3 Ligen -voneinander getrennt, nächste Saison wieder in bester Tradition vereint. Glückwunsch zum Aufstieg, @EintrachtBSNews! Wenigstens ein Grund, sich auf die 2. Liga zu freuen. #EBSSVW #Löwen — Fortünsken (@Spreeelite) July 1, 2020

Hansa Rostock (Platz 6/56 Punkte): Unter Jens Härtel, Magdeburgs Aufstiegstrainer von 2017, blühte Rostock nach der Winterpause auf. Für Hansa stehen seit dem Wiederbeginn vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen zu Buche – und damit bleiben auch nur noch Außenseiterchancen auf den Zweitliga-Aufstieg. Das Pressing der Rostocker konnten in dieser Liga zuletzt nur wenige stoppen, doch Hansa steht sich manchmal selbst im Weg. Es folgen Spiele gegen Uerdingen und noch abstiegsbedrohte Chemnitzer.

Was bedeutet ein Aufstieg für Eintracht Braunschweig finanziell?

Ein Aufstieg ist immer mit einer hohen Konzentration an Glückshormonen verbunden – besonders bei den Fans. Aber Fußball ist und bleibt eben ein Geschäft. Der Trog aus der TV-Vermarktung, an dem sich die Erst- und Zweitligisten laben dürfen, ist randvoll. Verglichen damit wirken die TV-Gelder für die 3. Liga wie Magerkost. Für die finanziell gebeutelte Braunschweiger Eintracht wären die Zusatzeinnahmen wichtig. Laut statista.de profitierte der VfL Osnabrück mit 7,3 Millionen Euro von allen Zweitligisten der Saison 2019/20 am wenigsten von den nationalen TV-Einnahmen, der VfB Stuttgart mit 24 Millionen Euro am meisten. Zum Vergleich: Die Drittligisten erhalten Fernsehgelder in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro.

Wie groß der Anteil jedes Klubs an den TV-Vermarktungsgeldern der 1. und 2. Liga ist, hängt unter anderem von den seinen Platzierungen der vergangenen fünf Jahre ab. In seiner letzten Zweitligasaison 2017/18 kassierte Eintracht Braunschweig fast 15 Millionen Euro.

Wann startet die die Saison 2020/21 in der 2. Liga?

Durch die Corona-Pandemie wurde der geplante Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball Bundes (DFB) gehörig durcheinander gewirbelt. Ursprünglich war der Start der Zweitliga-Saison 2020/21 für den 31. Juli angesetzt. Doch daraus wird nichts. Wegen der corona-bedingten Verschiebungen endet die Saison in der 3. Liga erst am 4. Juli. Das Rückspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga ist für den 11. Juli angesetzt. Ein Start in die neue Saison nur knapp drei Wochen später ist somit utopisch. Mittlerweile haben sich die Entscheidungs-Gremien aber auf einen neuen Termin für den Startschuss in der 2. Liga geeinigt: Demnach soll die Spielzeit am 11. September ihren Spielbetrieb aufnehmen.

Wie bereiten sich Braunschweigs Fans auf das Ligafinale vor?

Natürlich fiebern die Fans von Eintracht Braunschweig bei jedem Spiel mit, wie es für ihren Verein weitergeht. So war etwa die Stimmung beim Spiel gegen Zwickau „im Lindi“ am Bohlweg.

