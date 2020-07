Eintracht Braunschweig: Alle Transfers und Gerüchte im Überblick

Sportdirektor Peter Vollmann (Mitte) arbeitet am Eintracht-Kader für die kommende Saison.

Braunschweig. Wir halten Sie in unserem Überblick über alle Neuzugänge, Abgänge und Transfergerüchte bei Eintracht Braunschweig immer aktuell auf dem Laufenden.

Der Jubel über den Aufstieg Eintracht Braunschweigs in die 2. Fußball-Bundesliga ist kaum verhallt, da basteln die Verantwortlichen schon am Kader für die neue Spielklasse – und dabei ist Eile geboten. Weil die Corona-Pandemie den Zeitplan durcheinandergewirbelt hat, liegen zwischen dem Abschluss der Spielzeit 2019/20 und dem Beginn der neuen Saison nicht einmal elf Wochen. Wir fassen die Zugänge, die Abgänge und Transfergerüchte bei Eintracht Braunschweig zusammen.

Transfergerüchte um Eintracht Braunschweig: Kommt Dominik Wydra?

Er sei „eine Option“ hatte Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann die Personalie Dominik Wydra kommentiert. Was für eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers spricht: Er und der neue Löwen-Trainer Daniel Meyer kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Erzgebirge Aue. Dort hat Wydra kürzlich seinen Vertrag aufgelöst.

Robin Becker und Steffen Nkansah vor dem Absprung?

Um Platz für neues Personal zu schaffen, muss Eintracht Braunschweig den aufgeblähten Kader unweigerlich ausdünnen. Dabei könnte es auch Robin Becker und Steffen Nkansah treffen. Dem Vernehmen nach soll Eintracht Braunschweig den beiden Defensivspielern kein neues Vertragsangebot unterbreiten.

Marc Pfitzner ins Trainerteam?

Und was geschieht mit Publikumsliebling Marc Pfitzner? Auch sein Arbeitspapier ist ausgelaufen. Womöglich hängt der 36-jährige seine Fußballschuhe an den Nagel – und wechselt auf die Trainerbank.

Wer sind die Neuzugänge bei Eintracht Braunschweig?

Für die neue Aufgabe im Unterhaus des deutschen Fußballs tut Eintracht Braunschweig gut daran, den vorhandenen Kader zu verstärken. Sechs bis acht neue Spieler sollen laut Sportdirektor Vollmann verpflichtet werden.

Michael Schultz kommt von Waldhof Mannheim nach Braunschweig

Mit dem Wechsel von Michael Schultz war bei Eintracht Braunschweig die zweite Neuverpflichtung des Sommer-Transferfensters perfekt. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt von Waldhof Mannheim zu den Löwen und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,94-Meter-Mann 35 Drittliga-Spiele und erzielte vier Tore.

Jannis Nikolaou soll Eintrachts Mittelfeld verstärken

Schultz war aber nicht der erste Neue bei den Blau-Gelben. Einen Tag zuvor wurden sich die Braunschweiger mit Jannis Nikolaou einig. Der 26-jährige Deutsch-Grieche konnte seinen bisherigen Klub Dynamo Dresden wegen einer Option in seinem Vertrag, die die Eintracht zog, verlassen. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. In Sachsen kam er in der abgelaufenen Saison in 30 Zweitliga-Spielen zum Einsatz und machte dabei drei Tore.

Eintracht Braunschweig holt Jannis Nikolaou

Eintrachts Neuzugänge für die 2. Liga Eintrachts Neuzugänge für die 2. Liga Mit dem FC Erzgebirge Aue schaffte er in der Saison 2018/19 den Klassenerhalt in der 2. Liga. Foto: dpa

Eintrachts Neuzugänge für die 2. Liga Im Sommer unterschrieb der Fußball-Lehrer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 bei Eintracht Braunschweig. Foto: Susanne Hübner

Eintrachts Neuzugänge für die 2. Liga Jannis Nikolaou bestritt in der abgelaufenen Saison 30 Zweitliga-Spiele für Dynamo Dresden und erzielte drei Tore. Bei Eintracht Braunschweig unterschrieb er bis zum 30. Juni 2023. Foto: dpa

Eintrachts Neuzugänge für die 2. Liga Michael Schultz wechselt von Waldhof Mannheim an die Oker. Der 27-jährige Innenverteidiger lief letzte Saison in 35 Drittliga-Spielen auf und schoss vier Tore. Er bleibt bis 30. Juni 2022 bei der Eintracht. Foto: imago

Daniel Meyer beerbt Marco Antwerpen als Trainer bei Eintracht Braunschweig

Bevor sich die Eintracht-Verantwortlichen aber um neues Spieler-Material kümmern konnten, mussten sie zunächst die Trainerfrage beantworten. Die Entscheidung fiel auf einen Neuanfang auf der Kommando-Brücke: Aufstiegstrainer Marco Antwerpen wurde nicht weiterverpflichtet. Für ihn übernimmt Daniel Meyer. Der 40-jährige Fußballlehrer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Mit Meyer als Chefcoach hoffen die Braunschweiger nicht nur, für den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga gerüstet zu sein, sondern auch, dass sich die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt. Mit dem FC Erzgebirge Aue schaffte er in der Saison 2018/19 den Klassenerhalt. Trotz eines guten Starts in die nächste Spielzeit musste er dann aber gehen. 39 Spiele lang saß Meyer auf der Auer Bank – weiter reichen seine Erfahrungen als Profitrainer nicht.

Wer sind die Abgänge bei Eintracht Braunschweig?

Wenn neues Personal kommt, muss altes gehen. Schon während der vergangenen Saison galt der Eintracht-Kader als zu groß. Das sich dieser Umstand im Endspurt um den Zweitliga-Aufstieg für das Rotationsprinzip von Trainer Antwerpen noch als Glücksfall herausstellte, ändert nichts daran, dass die Eintracht sich von einigen Profis trennen muss.

Stephan Füstner verlässt Eintracht Braunschweig – etwas überraschend

Der erste Spieler-Abgang nach dem Aufstiegs-Coup kam einer kleinen Überraschung gleich: Stephan Fürstner – im Sommer 2018 zur Eintracht gekommen und zwischenzeitlich Kapitän der Blau-Gelben – verließ den Verein auf eigenen Wunsch. Durch den Aufstieg hatte sich der Vertrag des Mittelfeldspielers eigentlich automatisch verlängert. Nun zieht es ihn zur U23 des FSV Mainz 05 in die Regionalliga Südwest. Dort bekommt der 32-Jährige die Möglichkeit, seine Trainerausbildung machen zu können.

Für Marco Antwerpen geht es in Braunschweig nicht weiter

Anders als bei Stephan Fürstner entschied im Falle von Marco Antwerpen der Klub, die Zusammenarbeit zu beenden. Trotz des Aufstiegs und des tollen Schlussspurts in der 3. Liga verlängerten die Eintracht-Verantwortlichen den Vertrag mit dem Trainer nicht. Während seiner rund acht Monate in Braunschweig stand der 48-Jährige immer wieder in der Kritik.

Was ist ein Transferfenster?

Die Fußball-Profiklubs dürfen ihre Spieler nicht zu willkürlicher Zeit verpflichten. Die Transferphasen sind vom Deutschen Fußball Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) klar vorgegeben. Im Sommer 2020 läuft die Wechselperiode vom 15. Juli bis zum 5. Oktober – ein ungewöhnlich langer Zeitraum, der auf die Verschiebungen durch die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Ursprünglich sollte das Transferfenster am 1. Juli öffnen und am 31. August wieder schließen. Außerhalb der Transferphasen dürfen die Klubs nur vereinslose Spieler verpflichten.

Wann beginnt die Saison 2020/21 in der 2. Fußball-Bundesliga?

Den Start für die Saison 2020/21 haben der DFB und die DFL für den 18. September angesetzt. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai statt. Gegen wen die Eintracht zum Auftakt der neuen Spielzeit antreten muss, ist indes noch unklar. Der genaue Spielplan werde anhand des Rahmenterminkalenders in den kommenden Wochen erstellt, teilte die DFL am 11. Juli mit. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal wird bereits eine Woche vor dem Zweitliga-Start ausgespielt. Die Auslosung der Paarungen ist laut DFB für den 26. Juli vorgesehen.