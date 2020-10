„Schnupperkurs“: Eintrachts erster Bundesliga-Sieg nach 28 Jahren

Wer gegenüber einem Anhänger von Eintracht Braunschweig in Bezug auf ein Duell der Blau-Gelben mit dem VfL Wolfsburg von einem Derby spricht, sollte sich auf verbale Ohrfeigen einstellen. Für die Eintracht-Fans gibt es nur ein Derby: Das gegen Hannover 96. Spiele gegen den VfL werden höchstens als „Nachbarschaftsduell“ abgetan. Es fehle den Wolfsburgern an Tradition und die Fankultur sei so lebendig wie ein verschrotteter VW Golf, heißt es dann. Und dennoch liegt an diesem 5. Oktober 2013 etwas in der Luft der Regionalbahn, die von Braunschweig in die VW-Stadt schaukelt.

Es riecht nach Wolters, Schweiß und Vorfreude. Jeder im Abteil trägt blau und gelb. Zwischen Fachsimpeleien und Thekengesprächen bierschwangerer Fußballfans ist nur zu erahnen, dass ihr Klub in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen hat. Nach sieben Partien klebt Eintracht Braunschweig am Tabellenende der Bundesliga – mit nur einem Punkt auf dem Konto. Ein historisch schlechter Start. 10.353 Tage ist es her, dass die Löwen einen Bundesliga-Platz als Sieger verlassen haben. Damals, am 1. Juni 1985 beim 2:1 bei Bayer Uerdingen war das. Ronald Worm und Matthias Bruns erzielten die Tore. Aber jetzt, jetzt muss es doch klappen. Und dann auch noch bei dem belächelten Nachbarn aus Wolfsburg mit seinen VW-Millionen.

Eintracht gegen den VfL- Das Spiel, Teil 1

VfL-Fans mit provokantem Plakat: Willkommen zum Schnupperkurs Bundesliga

Raus aus der Bahn beginnt der kurze Marsch vom Bahnhof zur Volkswagen Arena. Blau-Gelbe Rauchbomben, Fangesänge, Pöbeleien: Die Braunschweiger lassen ganz Wolfsburg wissen, dass sie angekommen sind. Der Zug ist umsäumt von Polizisten. Und als die rund 8000 Eintracht-Anhänger nach und nach die Treppen zu den Gästeblocks erklimmen und sich der Blick ins Stadion öffnet, ist es zunächst die Kurve der Heim-Fans, der die Aufmerksamkeit zuteil wird. Da haben die Wolfsburger ein Banner aufgehängt. „Wir begrüßen die Fußballvorstadt der Region zum Schnupperkurs Bundesliga“, ist darauf zu lesen. Na, wir werden sehen. Das Plakat ist auch den Protagonisten nicht entgangen. „Wir haben das Banner schon bei der Platzbegehung entdeckt. Das war natürlich noch einmal eine zusätzliche Motivation“, erinnert sich Eintrachts Ex-Spieler Mirko Boland.

Obwohl die kaum noch nötig war. In der Woche vor dem Spiel stärkten die Fans den Blau-Gelben schon durch lautstarke Unterstützung bei den Trainingseinheiten den Rücken. Trainer Torsten Lieberknecht hatte nach der jüngsten 0:4-Klatsche gegen den VfB Stuttgart noch öffentlichkeitswirksam kundgetan, es sei „normal, dass vielleicht auch Verantwortliche und Fans ins Grübeln kommen“ und so Spekulationen über einen möglichen Rücktritt ausgelöst. Vor dem Spiel in Wolfsburg hatte er sich dann etwas besonders ausgedacht, um seinen durch einen verkorksten Saisonstart lädierten Schützlingen etwas den Kopf freizupusten. Eine etwas ungewöhnliche Idee wohlgemerkt. Eigentlich war an diesem Tag ein Training angesetzt, aber der Coach empfing sein Team in der Kabine. „Da stand dann eine Kiste Bier. Wir haben Musik gehört und sogar ein bisschen Beer Pong gespielt“, sagt Boland. Trainiert wurde an diesem Tag nur die Leber – und der Teamgeist.

Eintrachts Kumbela lag mit Schüttelfrost im Bett

Sorgen machte dagegen einer der Aufstiegshelden. „Ich hatte vor dem Spiel mehrere Tage nicht trainiert und lag mit Schüttelfrost im Bett“, sagt Domi Kumbela. Am Tag vor der Partie ging er noch ein paar Runden laufen, horchte in seinen Körper hinein, ob er der Belastung standhalten würde. „Ich wusste nicht, ob ich überhaupt im Kader sein würde“, erinnert sich der Kongolese. Er steht im Kader – und soll eine tragende Rolle spielen.

Eintrachtfans in Wolfsburg

Und dann geht es endlich los. Das Grün der Volkswagen Arena ertrinkt in blau und gelb. Die Braunschweiger Farben ergießen sich über das weite Rund. Aus der Gästekurve schwappt die Welle über die Tribünen. Ihre Gischt ist noch weit im Territorium der Heim-Anhänger zu erkennen: Auch dort deuten diverse blau-gelbe Sprenkel auf die Massen an Eintracht-Anhängern. Und auf dem Platz? Auch da läuft es für den Außenseiter. In der 31. Minute schickt Orhan Ademi den in die Tiefe startenden Mirko Boland auf die Reise. „Ich war etwas überrascht. Plötzlich stand ich alleine vorm Tor", sagt der Mittelfeldspieler. Eine kurze Täuschung, um zu sehen, wie VfL-Torhüter Diego Benaglio reagiert. Auf den Rängen sind die Anhänger so angespannt wie ein Abiturient vor der mündlichen Prüfung, als Boland den Ball auf den von rechts heranrauschenden Karim Bellarabi spielt. Dann bricht sich die Erleichterung Bahn. Bellarabi schiebt ein. 1:0 – zum ersten Mal in der Saison 2013/14 geht der Bundesliga-Aufsteiger in Führung.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig 2013

„Wir haben denen einen schönen Schnupperkurs gegeben“

Der blau-gelbe Anhang feiert, solange es nur geht. Schließlich kann sich das Blatt gegen die namhafte Wolfsburger Truppe um Stars wie den Brasilianer Diego schnell wieder wenden. In der 70. Spielminute geht Trainer Torsten Lieberknecht mit seinem angeschlagenen Torjäger ins Gespräch. „,Domi, geht’s? Kannst du?’, hat er mich gefragt. Und dann gehst du natürlich rein“, sagt Domi Kumbela rückblickend. Für 20 Minuten wird die Kraft schon reichen. Das tat sie – gerade so. 16 Minuten steht Kumbela auf dem Platz, da spielt Marco Caligiuri im Mittelfeld einen Doppelpass mit dem überragenden Bellarabi. Caligiuri hat auf der rechten Seite freie Bahn. Er spielt den Ball in die Mitte auf Kumbela. Der steht plötzlich allein vor Torhüter Benaglio. Kumbela nimmt den Ball mit dem recht Fuß an. Einen Moment lang sieht es so aus, als würde der Stürmer zu lange zögern. Dann drückt er den Ball zwischen Benaglio und Abwehr-Chef Naldo ins Tor – mit letzter Kraft. 2:0 – die Fans schreien, liegen sich in den Armen, springen umher als wäre damit der Klassenerhalt schon beinahe geschafft. Und Kumbela hängt der Schüttelfrost noch sichtbar in den Knochen. Nach seinem ersten Bundesliga-Tor dreht er nur ab und überlässt den Kollegen das Jubeln.

Eintracht gegen den VfL- Das Spiel, Teil 2

Auf dem Rückweg zum Bahnhof lässt sich die Häme nur schwer zurückhalten. Vor allem das Wort „Schnupperkurs“ hat im spöttischen Gepöbel Hochkonjunktur. Auch die Spieler machen sich keine Mühe, die Genugtuung zu verbergen. „Wir haben denen einen schönen Schnupperkurs gegeben. Die haben etwas gelernt“, sagt Kumbela heute lachend. Wie der Sohn, der zum ersten Mal seinen Vater besiegt hat, lassen die Braunschweiger ihrer Schadenfreude freien Lauf. Moment. Wer die Braunschweiger Fangebahren so sehr verinnerlicht hat wie Mirko Boland, weiß, dass dieser Vergleich hinkt wie nach einer Marc-Pfitzner-Grätsche. „Als Braunschweiger sieht man ein Spiel gegen Wolfsburg natürlich nicht als Derby. Es ist eher ein Nachbarschaftsduell“, sagt der 33-Jährige. Und dennoch: Der 5. Oktober 2013 behält für Eintracht Braunschweig eine besondere Bedeutung.

