Felix Kroos glaubt an 90 Minuten gegen Bochum

Zur Gesamtstimmung bei der Eintracht nach dem 1:4 in Hannover passt diese Feststellung zwar nicht, aber aus persönlicher Sicht kann zumindest Felix Kroos dem Derby gegen 96 etwas Positives abgewinnen. „Es ist gut, dass ich mal 70 Spielminuten in die Beine bekommen habe“, sagt der Mittelfeldspieler nach seinem Startelfdebüt für Braunschweigs Zweitliga-Fußballer.

Zu 100 Prozent fehlt noch etwas

Doch nicht nur die Niederlage der Löwen am vergangenen Wochenende zeigte, dass der 29-Jährige von seiner Topform noch ein Stück entfernt ist. „Zu 100 Prozent fehlt mir leider noch etwas“, gibt Kroos zu. „Aber ich denke, dass ich die Länderspielpause nutzen kann, um meinen Rückstand aufzuholen. Es ist das Ziel, dass ich bald für 90 Minuten die Kraft habe, und ich bin optimistisch, dass es vielleicht schon im Heimspiel gegen Bochum so weit ist“, sagt er.

Als Führungsspieler eingeplant

Das sieht Trainer Daniel Meyer ähnlich. „Die Trainingsintensität wird in den nächsten Tagen hoch sein. Deshalb denke ich schon, dass Felix bald in der Lage ist, über 90 Minuten zu spielen“, sagt der Coach. Er hat den Neuzugang als einen Führungsspieler in seiner Mannschaft eingeplant. Da Kroos nach seinem Vertragsende bei Erstligist Union Berlin aber lange ohne Klub war, brauchte es einige Wochen, bis der Mittelfeldspieler überhaupt die Fitness besaß, um diese Rolle theoretisch anzunehmen. Kroos möchte die Erwartungen in dieser Sache aber auch nun ­– nachdem er immer besser in Form kommt – etwas dämpfen. „Ich bin keiner, der laute Parolen raushaut. Ich möchte der Mannschaft helfen, durch meine tägliche Arbeit im Training und meine Leistungen im Spiel“, sagt er.

Familie ist nun auch in Braunschweig

Die Voraussetzungen dafür werden trotz des bitteren Rückschlags gegen Hannover mit jedem Trainingstag besser. Und auch die Rahmenbedingungen abseits des Fußballs stimmen inzwischen bei dem bundesliga-erfahrenen Akteur. „Ich habe drei, vier Wochen im Hotel gewohnt. Das ist ja schon immer etwas schwierig. Aber nun ist auch meine Familie in Braunschweig“, freut sich Kroos über die Ankunft von Frau, Kind und Hund in der Löwenstadt.

Eintracht-Fans brauchen Geduld

Die Mannschaft hat ihm in den vergangenen Wochen das Einleben sowieso einfach gemacht. „Das ist ja schon eine angenehme Truppe, in die man schnell reinkommt“, meint er. Ihm ist aber auch bewusst, dass die Blau-Gelben nur mit Sympathiepunkten die Klasse nicht halten werden. „Es gibt schon einige Punkte, die wir besser machen müssen. Da ist etwas Geduld gefragt, aber gleichzeitig dürfen wir die Ergebnisse nicht aus den Augen verlieren“, mahnt er. Gelingt den Löwen nach der Länderspielpause nicht schnell die Trendwende, dürfte es ungemütlich werden. Das will Kroos verhindern. Deshalb wird er sich in den nächsten Tagen besonders quälen, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen.