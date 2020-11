Traumtor, Vorlage… Eintrachts Danilo Wiebe tankt Selbstvertrauen

Braunschweig. Danilo Wiebe zeigt in ungewohnter Rolle immer bessere Leistungen. Gegen Nürnberg war er ein entscheidender Faktor.

Bei Danilo Wiebes Schuss in der 21. Minute passte einfach alles. Der 26-Jährige hatte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig beim 3:2-Sieg über den 1. FC Nürnberg mit einem 30-Meter-Strahl in Führung geschossen. In 99 von 100 Fällen wäre der Ball wohl auf dem Dach des VW-Werks hinter der Nordkurve gelandet – diesmal schlug er neben Club-Torwart Christian Mathenia im Winkel ein. „Ich war selbst überrascht und habe mich sehr gefreut“, sagte der Torschütze über seinen Treffer der Marke „Tor der Woche“, der überdies eine starke Partie abgeliefert hatte.

Der fleißigste Läufer an diesem Tage (11,4 Kilometer) spielte mutig und legte den wichtigen 2:2-Ausgleichstreffer von Martin Kobylanski vor, der in der Schlussphase angeschlagen vom Feld musste. „Er wird mit jedem Spiel stärker, weil er die Abläufe verinnerlicht“, sagte Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer. Wiebe bekomme ein immer besseres Gefühl dafür, wann er rausrücken müsse und wann er in die Zweikämpfe gehen könne. Danilo Wiebe freut sich über Zweitligaeinsätze bei Eintracht Braunschweig Seine ansteigende Form freut den Coach besonders, weil er den gelernten Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umgeschult hatte, was nicht ohne Kritik von außen vonstatten ging. „Das gibt uns recht. Er hat sehr schnell die Entwicklung gemacht“, lobte Meyer, der damit rechnet, dass der Mann mit der Rückennummer 23, der sich eine Saison zuvor nach monatelanger Verletzung über ein Probetraining bei der Eintracht empfohlen hatte, nun drei Zentimeter größer wird. „Sein Selbstvertrauen wächst, das sieht man auch in den Ballaktionen.“ Zum Beispiel bei der Aktion zum 1:0. Dass sich der sympathische Siegburger darauf ausruht, ist auszuschließen. Wiebe brennt auf Einsätze. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt in der zweiten Liga auflaufe – besonders wenn man sich meine Vita anschaut“, sagt der 1,87-Meter-Mann. Bei der Eintracht sind sie nicht nur wegen solcher Traumtore froh, dass sie ihn haben.