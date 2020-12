Frust und Trotz bei Eintracht - das soll alles raus

Daniel Meyer will gar nicht verbergen, wie sehr auch ihn und seine Mannschaft die 0:4-Niederlage in Darmstadt erschüttert hat. „Das Spiel hat richtig weggetan“, blickt der Trainer von Eintracht Braunschweig auf das vergangenen Wochenende zurück, um dann aber sofort in den Kampfmodus umzuschalten. „Bei uns gibt es keine Spur von Resignation. Wir haben viel Frust und Trotz – das muss raus“, sagt der Coach.

Den Druckabbau wollen Braunschweigs Zweitliga-Fußballer allerdings nicht mit einem Frustbier betreiben, sondern lieber in positive Energie für das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC St. Pauli umwandeln. Dass so etwas in einer schwachen Phase, wie sie die Eintracht gerade durchläuft, einfacher gesagt als getan ist, dürfte auch Meyer bewusst sein. Aber der Trainer glaubt daran, dass sein Team den Bock umstoßen kann – vielleicht nicht mit dem besten und schönsten Spiel, dafür aber mit Wille und Leidenschaft. „Wir wollen das Erfolgserlebnis erzwingen. Es geht nun vor allem darum, mentale Stabilität zu zeigen“, sagt Meyer.

Meyer denkt über personelle Konsequenzen nach

Deshalb hat er seine Spieler in dieser Woche auch aus einem anderen Blickwinkel unter die Lupe genommen. In einem Kellerduell wie gegen St. Pauli setzen sich oft nicht die besseren Fußballer durch, sondern die, die ihre Nerven am besten im Griff haben. Der Auswahlprozess für die Startelf läuft also unter etwas anderen Kriterien als sonst ab.

„Wir müssen sehen, wer die Stabilität hat, die uns hilft“, erklärt Meyer und gibt zu verstehen, dass wie noch nie in seiner noch relativ kurzen Amtszeit bei der Eintracht aktuell vieles auf dem Prüfstand steht. „Wir denken über personelle Konsequenzen nach“, gibt er offen zu.

Erneute Rückendeckung für Felix Dornebusch

Bei der Frage, wie die genau aussehen, ist der Trainer dann schon nicht mehr so auskunftsfreudig. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass Meyer im Vergleich zum Spiel in Darmstadt alles beim Alten lässt. Michael Schultz könnte sich nach seinem rabenschwarz Tag zurück auf der Ersatzbank wiederfinden. Weitere Umstellungen sind möglich, und auch ein Torwartwechsel ist nicht ausgeschlossen, obwohl Meyer noch einmal betonte: „Ich habe in Darmstadt keinen Torwartfehler gesehen.“ Und damit der etatmäßigen Nummer 1 Felix Dornbusch indirekt den Rücken stärkte.

Suleiman Abdullahi trainiert wieder

Darüber hinaus wird es wohl allein deswegen personelle Veränderung geben, weil mit Martin Kobylanski der Kapitän und Kreativkopf der Mannschaft wieder für einen Startelfeinsatz zur Verfügung steht. Doch nicht nur der Spielmacher ist wieder eine Option, auch von einem anderen für Braunschweiger Verhältnisse Hochveranlagten gab es in den vergangenen Tagen mal gute Nachrichten. „Manni kann im Training wieder mehr mitmachen. Diese Woche war für ihn positiv“, sagt Meyer über die Entwicklung bei Stürmer Suleiman Abdullahi, der nun schon ein paar Wochen wegen Knieproblemen ausgefallen war.

Doch Meyer bleibt beim Nigerianer vorsichtig. „Er war lange Zeit raus“, gibt er zu Bedenken. Trotzdem sind die Optionen des Trainers wieder gewachsen. Was er und seine Mannschaft daraus machen, werden die 90 Minuten am Samstag gegen St. Pauli zeigen.