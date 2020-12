Marcel Bär mit einem langen Anlauf zum ersten Zweitliga-Treffer

28 Jahre musste Marcel Bär alt werden und ein paar sportliche Umwege über unterklassige Ligen nehmen, um am vergangenen Samstag an diesen Punkt zu gelangen. In seinem achten Zweitliga-Spiel erzielte der Profi-Fußballer sein erstes Zweitliga-Tor. Das war wahrscheinlich schon sein Traum gewesen, als er im Sommer 2012 vom MTV Gifhorn zu Eintracht Braunschweig gewechselt war.

Die Löwen waren damals ein Jahr zuvor unter Trainer Torsten Lieberknecht in die 2. Liga aufgestiegen. Doch Bär kam in den drei Jahren bei den Blau-Gelben nie über Einsätze in der zweiten Mannschaft hinaus. Aufgrund fehlender Perspektive entschied er sich zu einer Wanderschaft, die ihn nach Jena (Regionalliga), Zwickau und Ahlen (jeweils 3. Liga) führte, bevor er im Januar 2019 zurück zur Eintracht wechselt, mit der er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. Kurz zusammengefasst: Es war ein langer Anlauf zu Bärs erstem Treffer auf diesem Niveau.

Bär behält vor dem Tor die Nerven

Dafür war es dann aber ein besonders schönes Tor und wichtig obendrein. Mit einem gefühlvollen Lupfer überwand der Offensivspieler am Samstag Paulis Torwart zum 1:1-Ausgleich. „Ich habe den Raum und die Chance gesehen. Proschi legt den Ball perfekt rein, dann gab es Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Torwart und Abwehrspieler, die ich eiskalt ausgenutzt habe“, lässt Bär sein Premieren-Tor noch einmal Revue passieren und verteilt gleichzeitig ein dickes Kompliment an Vorlagengeber Nick Proschwitz, der den Ball mit dem Kopf auf seinen Sturmkollegen weiterleitete.

Es war das erste Mal, dass sie beide als Duo direkt im Sturmzentrum spielten. Vor der Partie gegen den FC St. Pauli hatte Bär nur zwei Auftritte in der Startelf, in denen er jeweils in einem Dreierangriff auf den Außenbahnen agierte. Diesmal rückte er näher an Proschwitz heran in die Mitte – eine Aufgabe, die bisher meistens Fabio Kaufmann vorbehalten war. Der kam gegen St. Pauli nur von der Bank, machte mit seinem Jokertor das blau-gelbe Glück perfekt.

Mit dem Treffer steigt das Selbstvertrauen

Eintracht-Trainer Daniel Meyer hat nun also zwei Angreifer, die im vergangenen Spiel Selbstvertrauen gesammelt haben. Bär betont, wie wertvoll für einen Stürmer auch persönliche Erfolgserlebnisse sind. „Es ist für einen Spieler immer wichtig, dass erste Tor in einer Saison zu schießen. Das gibt mir natürlich sehr viel Selbstvertrauen und lässt mich noch selbstbewusster in die Zukunft blicken“, sagt er. Er stand nun das zweite Mal in Folge in der Anfangsformation, nachdem er bisher fast ausschließlich als Einwechselspieler zum Zug gekommen war. Der 28-Jährige hat die Hoffnung, dass er jetzt regelmäßiger zur Startelf der Eintracht gehört.

Erfüllt sich diese Hoffnung, dürfte es auch nur eine Frage der Zeit sein, wann Bär die nächsten Tore in der 2. Liga schießt. Der Anlauf zum Premierentor war lang genug.