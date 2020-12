Ken Reichel: „Hoffentlich finde ich die Gäste-Kabine“

Wir erwischen Ken Reichel am Dienstagvormittag auf der Autobahn kurz vor Bad Oeynhausen. Einmal unterbricht ein Funkloch das Telefonat, ansonsten ist der Fußball-Profi über die Freisprecheinrichtung in seinem Auto gut zu verstehen. Ohne Stau braucht der 33-Jährige etwa eineinhalb Stunden nach Osnabrück, und weil der Tag zuvor trainingsfrei war, hat ihn Reichel genutzt, um bei seiner Frau und seinen zwei Kindern in Groß Schwülper im Landkreis Gifhorn zu sein. Am Samstag wird er in unsere Region zurückkehren. Dann allerdings, um einen Tag später im Trikot des VfL Osnabrück beim Zweitliga-Spiel (13.30 Uhr) im Braunschweiger Eintracht-Stadion aufzulaufen. Zum ersten Mal in seiner Karriere kommt der Linksverteidiger als Gast in den Löwentempel, der elf Jahre lang seine sportliche Heimat war.

Ken Reichel im Eintracht-Dress. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Ken Reichel, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihr erstes Spiel als Gastspieler im Eintracht-Stadion?

Meine Stimmung ist wirklich sehr gemischt. Auf der einen Seite freue ich mich, mal wieder ins Braunschweiger Stadion zu kommen und ein paar alte Bekannte wiederzutreffen, auch wenn aus meiner Zeit bei der Eintracht nicht mehr so viele da sind. Andererseits wird es komisch sein, weil keine Zuschauer da sind und es außerdem ja wirklich auch das erste Mal für mich ist, dass ich das Eintracht-Stadion als Spieler einer anderen Mannschaft betrete. Ich hoffe, dass ich überhaupt die Gästekabine finde (lacht).

Etliche Eintracht-Fans wird es schmerzen, Sie auf Osnabrücker Seite zu erblicken. Sie hätten Sie gerne wieder im Eintracht-Trikot gesehen.

Eine Rückkehr zur Eintracht wäre meinerseits sicher auch eine Option gewesen. Allein schon, weil meine Familie in der Nähe von Braunschweig lebt. Mit Niko Kijewski und Lasse Schlüter war die Linksverteidiger-Position aber im Sommer auch schon doppelt besetzt. Ich bin froh, dass ich in Osnabrück meine Chance erhalten habe, und wir sind mit dem VfL auch sehr gut in die Saison gestartet, haben in den ersten sieben Ligaspielen nicht verloren. Damit war nach dem recht großen Umbruch vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen.

Sie haben elf Jahre bei Eintracht gespielt. Ist es anschließend schwer, sich bei einem neuen Verein einzuleben?

Wir haben eine gute Truppe zusammen, und die Jungs haben es mir auch sehr leicht gemacht. Die Atmosphäre erinnert mich ein wenig an meine Anfangszeit bei der Eintracht. Allerdings muss ich zugeben, dass Einstände beim Mannschaftsabend, wo Neuzugänge etwas vortragen oder singen, nicht so meine Sache sind. Als ich 2007 nach Braunschweig gewechselt bin, gab es das noch nicht. Das haben wir bei der Eintracht erst später eingeführt.

Welches Lied haben Sie bei Ihrem Einstand in Osnabrück gesungen?

Cordula Grün (lacht). Ich bin nicht so der Sängertyp. Da dachte ich mir, ich nehme ein Lied, bei dem jeder gut mitsingen kann und viele Mitspieler mitmachen. So geht es schneller rum.

Ihr sportlicher Einstand war dagegen sehr ordentlich. Sie haben die ersten sieben Pflichtspiele alle von Anfang an absolviert. Nun scheinen Sie Ihren Stammplatz aber verloren zu haben. Ärgert Sie das vor dem Spiel in Braunschweig besonders?

Im Profi-Fußball muss man mit so etwas immer rechnen. Es ist richtig, dass es für mich in Osnabrück gut losging. Aber nach der deutlichen Niederlage gegen Nürnberg wollte der Trainer etwas ändern, und das muss ich als Spieler akzeptieren. Ich denke auch nicht, dass der Trainer mich nur wegen meiner Eintracht-Vergangenheit zurück in die Startelf nimmt. Aber ich will im Training so viel Gas geben, dass ich für das Spiel am Sonntag eine Option für ihn bin.

Vor dem Spiel gegen Nürnberg standen Sie mit Osnabrück sogar auf einem Aufstiegsplatz. Was ist für den VfL in dieser Saison möglich?

Wir haben von den vergangenen drei Spielen zwei verloren, und in der 2. Liga ist alles sehr eng beisammen. Deshalb sollten wir bei unserem Ziel bleiben, so schnell es geht 40 Punkte zu holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt vermessen.

Und was trauen Sie der Eintracht zu?

Ich habe die Spiele der Braunschweiger intensiv verfolgt, und ich muss sagen, dass sie eine gute Truppe zusammen haben. Zuletzt sind sie oft unglücklich in Rückstand geraten, einige Male aber auch stark zurückgekommen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial für den Klassenerhalt. Deshalb erwarte ich am Sonntag ein sehr intensives Spiel.

Eine fast schon obligatorische Frage in den vergangenen Interviews mit Ihnen war die, wie es nach einem möglichen Karriere-Ende weitergeht. Gibt es da etwas Neues?

Für uns ist weiterhin klar, dass wir als Familie in der Nähe von Braunschweig bleiben wollen. Deshalb haben meine Frau und ich auch entschieden, dass sie mit den Kindern nicht mit nach Osnabrück kommt, weil wir die Kinder gerade in Corona-Zeiten nicht aus ihrem gewohnten Umfeld, wie dem Kindergarten, reißen wollten. Für mich hat das immerhin den Vorteil, dass ich die Abende in Osnabrück besser zum Lernen nutzen kann. Denn im Januar beginne ich ein Fernstudium im Bereich Spielanalyse und Scouting in Düsseldorf, nachdem ich dort vor Jahren bereits eines in Sportmanagement absolviert habe. Aber noch fühle ich mich so fit und bin verletzungsfrei, dass ich mir auch noch ein, zwei Jahre als Profi-Fußballer auf diesem Niveau zutraue.