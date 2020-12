Umfrage: Schafft Eintracht gegen Dortmund die Sensation?

Am Dienstagabend ist es so weit: Im DFB-Pokal treffen Eintracht Braunschweig und Borussia Dortmund aufeinander. Die Eintracht hängt im Tabellenkeller der 2. Liga fest, die vergangenen Spiele dürften das Selbstbewusstsein nicht gerade gesteigert haben. Gegen Fürth gab es eine Niederlage, gegen Paderborn immerhin ein 2:2 nach Rückstand. Gegen Osnabrück waren die Blau-Gelben zuvor ebenfalls unterlegen.

Borussia Dortmund steht mit Rang 5 in der Erstligatabelle weit besser da als die Löwen, die in der vergangenen Saison noch drittklassig waren. Dennoch befindet sich auch der BVB in einer Krise. Den letzten Sieg in der Bundesliga fuhr der achtfache Deutsche Meister am 21. November gegen Hertha BSC ein - das Eintracht im September in der ersten Runde des DFB-Pokals aus dem Wettbewerb gekegelt hatte. Auch der Rauswurf von Ex-Trainer Lucien Favre half den Dortmundern bislang noch nicht zurück in die Spur.

2005 schoss Eintracht Braunschweig die Dortmunder aus dem Pokal

David gegen Goliath, dafür ist der Pokal da. Und dass Eintracht durchaus als Pokalschreck taugt, haben die Löwen bereits 2005 gezeigt. Auch damals spielten die Löwen als Zweitliga-Aufsteiger gegen den BVB und konnten die Partie für sich entscheiden – dazu gab es Flutlicht-Verschwörungstheorien. Hier haben die die Geschichte von damals noch mal aufgeschrieben.

Wie geht es dieses Mal aus? Schlagen die Löwen die Übermacht aus dem Ruhrpott erneut oder wird es eine bittere Pleite und das Pokalaus für Eintracht Braunschweig? Stimmen Sie ab!