Pokal-Auftritt macht Eintracht Mut – Behrendt kommt

Aus einer Sensation wurde zwar nichts, trotzdem hielt sich die Enttäuschung bei Eintracht Braunschweig über das Aus im DFB-Pokal in Grenzen. Eine Niederlage in der zweiten Runde gegen das Bundesliga-Topteam Borussia Dortmund hatte man beim Fußball-Zweitligisten vorher einkalkulieren müssen. Und nach dem 0:2 (0:1) durch die Tore von Mats Hummels und Jadon Sancho konnten die Braunschweiger am Dienstagabend den Rasen des Eintracht-Stadions immerhin erhobenen Hauptes verlassen.

„Das war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft. Durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war es ein guter Jahresausklang“, sagte Eintracht-Trainer Daniel Meyer. Ein bisschen tat das Pokal-Aus allerdings schon weh, denn die Dortmunder präsentierten sich trotz aller individuellen Klasse nicht als Übermannschaft. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könne die Eintracht den Favoriten aus dem Ruhrgebiet ins Wanken bringen. So traf Marcel Bär beim Stand von 0:1 in der zweiten Hälfte bei einer guten Chance die Latte. „Die Mannschaft ist ein Stück weit enttäuscht, weil sie das Gefühl hat, dass durchaus mehr möglich war“, sagte Meyer.

Letztlich werden die Löwen diese knappe Niederlage gegen ein deutsches Spitzenteam über die Weihnachtstage aber schnell abhaken können. Der Pokal ist Zubrot, und in der 2. Liga wartet bereits am 3. Januar in Aue die nächste Aufgabe. Zudem taugte der Auftritt gegen den BVB als Mutmacher für den Abstiegskampf. Defensiv präsentierten sich die Blau-Gelben konsequenter und zupackender als noch vor ein paar Wochen. „Es ist eine Entwicklung zu sehen. Das war wieder ein kleiner Schritt nach vorne“, lobte Meyer seine Elf. Das ändert aber nichts daran, dass sich die Braunschweiger im Abwehrbereich verstärken wollen.

Ein Neuzugang ist auch schon gefunden. Brian Behrendt wechselt zum 1. Januar zur Eintracht und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der 29-Jährige kommt von Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld, wo er in dieser Saison drei Einsätze über maximal 45 Minuten absolvierte. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, macht der Innenverteidiger einen Schritt zurück in die 2. Liga. Dort besitzt er ausreichend Erfahrung. 109-mal lief er für Bielefeld im deutschen Unterhaus auf und erzielte dabei vier Tore. Behrendt soll aber nicht der einzige Neuzugang für die Defensive bleiben.

Die Eintracht sucht noch einen weiteren Innenverteidiger sowie einen Mann für die linke Außenbahn. Für Zentrum interessieren sich die Braunschweiger unter anderem für den Hoffenheimer Kasim Adams (25). Ob dieser Transfer oder eine andere Verstärkung für die Innenverteidigung realistisch sind, werden die nächsten Tage zeigen. Im Fall von Adams ist eine halbjährige Leihe im Gespräch. Ähnlich sieht es beim Ex-Wolfsburger Gian-Luca Itter aus. Der 21-Jährige steht beim SC Freiburg unter Vertrag, kam dort in dieser Saison aber noch nicht zum Einsatz. Er ist einer von zwei Kandidaten für die linke Außenbahn bei den Löwen. Auch nach einer Verstärkung für die Offensive wird bei der Eintracht gesucht.