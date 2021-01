Eintracht erkämpft sich zu neunt einen Punkt in Würzburg

Die Moral stimmt bei Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf. Trotz zweier Platzverweise erkämpften sich die Löwen gestern Abend zu neunt im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt bei den Würzburger Kickers. Das 0:0 konnten die Löwen am Ende fast wie einen Sieg feiern. Sie hatten gekämpft, sie hatten gebissen und hielten letztlich einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Distanz. Vergessen waren der spielerisch schwache Auftritt sowie die beiden vermeidbaren Platzverweise für Dominik Wydra und Manuel Schwenk.

Bis auf eine Position ließ Eintracht-Trainer Daniel Meyer seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen Düsseldorf unverändert. Er musste auf Suleiman Abdullahi (muskuläre Probleme) verzichten. Dafür begann Schwenk, Neuzugang Oumar Diakhite saß nur auf der Bank. Taktisch sah es bei der Eintracht ähnlich wie im Spiel zuvor aus. Die Löwen agierten im 3-4-1-2-System, allerdings eher in einer defensiven Ausrichtung. Selten versuchten die Gäste mal ein offensives Pressing, erst ab der Mittellinie wurde ernsthaft attackiert.

Auch die Würzburger waren zunächst auf eine kompakte Defensive bedacht. Die Fehlervermeidung hatte bei beiden Mannschaften oberste Priorität, der Spielaufbau schien sekundär. Entsprechend unattraktiv war das Spiel in der ersten Hälfte. Würzburg gelang nach vorne wenig, Braunschweig noch weniger. Mit Wohlwollen ließen sich zwei Chancen der Gastgeber vor der Pause ausmachen. Einmal verpasste Patrick Sontheimer knapp eine Hereingabe, ein anderes Mal klärte Fabio Kaufmann kurz vor dem einschussbereiten Dominic Baumann. Die Eintracht setzte nur zwei harmlose Schüsse in den ersten 45 Minuten ab.

Beide Teams bemüht, aber durch Druck gehemmt

Der Einsatz ließ sich beiden Teams nicht absprechen. Aber beide wirkten vom Druck gehemmt. Die Partie war von Anfang an sehr zerfahren, viele Bälle versprangen, nur wenige Spielzüge gelangen. Besonders den Braunschweigern fehlte der Mut, nach vorne zu spielen. Die zentralen Mittelfeldspieler tauchten ab, spielten den Ball ansonsten meist nach hinten. Es regierte der lange Pass auf die Sturmspitzen.

In der zweiten Hälfte änderte sich in den ersten Minuten wenig am bekannten Bild, bis Wydra sich gelbvorbelastet zu einer Grätsche an der Mittellinie gegen Sontheimer hinreißen ließ, dabei aber nicht den Ball traf. Dem Schiedsrichter blieb fast nichts anderes übrig, als Eintrachts Abwehrchef mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken (51.). Meyer stellte um, nahm seinen unauffälligen Kapitän Martin Kobylanski vom Platz und brachte Yassin Ben Balla.

Eintrachts Keeper Fejzic pariert stark

Die Gäste rührten Beton an, doch bei zehn gegen elf war es nur eine Frage der Zeit, bis Würzburg zu Chancen kam. Aber die Löwen hatten ja noch Torwart Jasmin Fejzic. Erst parierte der Keeper stark gegen Kopacz (56.), dann gegen Sontheimer (59.) und in der 62. Minute hatte er Glück, dass Baumann mit einem Kopfball nur den Außenpfosten traf.

Doch die Eintracht machte sich durch eine weitere dumme Aktion das Leben noch schwerer. Völlig übermotiviert ging Schwenk mit einer Grätsche von hinten gegen Baumann an der Strafraumgrenze in den Zweikampf. Diesmal gab es glatt Rot (66.). Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Wer so in die Zweikämpfe geht, darf sich über Platzverweise nicht beschweren.

Zweiter Platzverweis erschwert drei Punkte

Damit war mehr als ein Punktgewinn eigentlich nicht mehr im Bereich des Möglichen. Eintracht mauerte sich mit neun Spielern noch mehr ein. Meyer brachte mit Iba May und Marcel Bär zwei frische Leute, die immerhin für ein bisschen Entlastung sorgen konnten. Und die Eintracht machte aus ihrer doppelten Unterzahl das Beste. Hinten ließen sie wenige Chancen zu, mit Leidenschaft und Kampfgeist versuchten die Braunschweiger, das 0:0 zu halten. Zu Gute kam ihnen dabei auch sicherlich, dass die Würzburger mit der Situation vielleicht noch mehr haderten. Die Hausherren besaßen keine spielerischen Mittel, ihre Überzahl auszunutzen. Würzburg lief etwas hilflos das Braunschweiger Bollwerk an.

Das hielt bis in die Schlussphase. Wie beim Handball spielten die Würzburger um den Strafraum der Eintracht herum, fanden aber keine Lücke. Die Löwen gaben alles, kämpften bis zum Umfallen. Zudem hatten die Blau-Gelben das Glück des Tüchtigen. In der 90. Minute trafen die Kickers das zweite Mal Aluminium, diesmal landete ein satter Schuss von Rolf Feltscher am Pfosten. Doch es wurde weiter gezittert – bis zum erlösenden Schlusspfiff.

Würzburger Kickers: Bonmann – Feltscher, Hansen, Strohdiek, Feick – Meisel (70. Hasek), Hägele – Baumann (79. Ronstadt), Sontheimer (83.Maierhofer), Kopacz (79. Lotric) – Pieringer.

Eintracht Braunschweig: Fejzic – Behrendt, Wydra, Nikolaou – Kaufmann (71. Bär/90.3. Klaß), Kroos, Kammerbauer, Schlüter – Kobylanski (52. Ben Balla) – Proschwitz (71. May), Schwenk.

Tore: Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen).

Gelbe Karten: Hägele, Strodiek, Sontheimer/ Kroos, Schlüter, Fejzic, May

Gelb-Rot: Wydra (51.)

Rot: Schwenk (66.)