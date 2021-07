RB Leipzig holt Ex-Eintracht-Coach Daniel Meyer als U19-Trainer

Braunschweigs Trainer Daniel Meyer gestikuliert während eines seiner letzten Spiele als Eintracht-Trainer am Spielfeldrand. Nun tritt er seinen Dienst für RB Leipzig an – als U19-Trainer. (Archivbild)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Tag vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison mit einer Personalentscheidung im Nachwuchsbereich überrascht. Am Montagabend gaben die Sachsen die Verpflichtung von Daniel Meyer als U19-Trainer bekannt.

Der ist in Braunschweig kein Unbekannter, war er doch zuletzt als Cheftrainer in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig tätig. Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Marco Kurth an, der zum Assistenten des neuen Cheftrainers Jesse Marsch aufgestiegen ist.

RB Leipzig: Meyer erfüllt Anforderungen hervorragend

„Aufgrund Daniels Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich erfüllt er die Anforderungen der Position des U19-Trainers hervorragend. Denn gerade die Stärkung des U19- und Übergangsbereichs zum Profi-Fußball ist ein immens wichtiger Baustein in unserer Klub-Philosophie“, begründete Sebastian Kegel, Leiter Sport Nachwuchs bei RB, die Verpflichtung.

💬U19-Coach Daniel Meyer: "Mich reizt die Aufgabe, in einem bestens aufgestellten Club arbeiten zu können und unsere Talente aus der RBL-Struktur heraus an die 1. Mannschaft und damit an die höchsten nationalen und internationalen Anforderungen heranzuführen." pic.twitter.com/L13UArVhu7 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) July 5, 2021

Meyer, der im Nachwuchs bereits wichtige Positionen beim FC Energie Cottbus, dem Halleschen FC und beim 1. FC Köln begleit hat, betonte: „Ich habe in den vergangenen Jahren die Bedeutung der Arbeit zwischen den Schnittstellen Nachwuchs und Profibereich kennengelernt, deshalb will ich als Fußball-Lehrer jetzt auf Top-Level zeigen, welche Möglichkeiten darin liegen, unsere Talente aus unserer Struktur an die absolute Spitze zu führen.“

