Eintracht Braunschweig Was bei Eintracht Braunschweig am Mittwoch los war

Etwas mehr als eine Woche vor dem Start der Fußball-Drittliga-Saison ist bei Eintracht Braunschweig einiges los. Am Mittwoch gab es eine Niederlage im Test, der Gegner im Verbandspokal steht fest und ein Stammspieler wird von anderen Vereinen umworben. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Testspielniederlage gegen Paderborn

In einem kurzfristig angesetzten Vorbereitungsspiel gegen Fußball-Zweitligist SC Paderborn unterlag die Elf von Trainer Michael Schiele mit 1:2. Die Tore für die Hausherren erzielten Felix Platte (33.) und Prince Osei Owusu (67.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eintracht in der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Paderborner Trainingsgelände stattfand, stellte Stürmer Benjamin Girth (65.) per Kopfball nach einer Flanke von Lasse Schlüter her. „Der Test war gelungen. Wir mussten heute leider auf einige Spieler verzichten, die aufgrund von Krankheitsbeschwerden oder Impfungen gefehlt haben. Ansonsten war es ein guter Test, es gab keine Verletzten, was wichtig ist“, resümierte Eintrachts Coach, der trotz der Niederlage einige gute Ballgewinne und Chancen seiner Mannschaft sah. In Durchgang zwei waren die Löwen zwischenzeitlich spielbestimmend.

NFV-Pokal ausgelost

In der ersten Runde des Niedersachsenpokals trifft Braunschweig auf den VfB Oldenburg. Im Falle des Weiterkommens geht es gegen den Sieger der Partie HSC Hannover – VfV Borussia Hildesheim. Aufgrund Eintrachts Teilnahme an der 1. Runde des DFB-Pokals muss für die Begegnung im NFV-Pokal ein Ausweichtermin gefunden werden.

Umworbener Leistungsträger

Droht der Eintracht kurz vor dem Saisonstart noch der Verlust von Jannis Nikolaou? Nach Informationen unserer Zeitung sollen sich insbesondere deutsche Zweitligisten mit der Verpflichtung des 27 Jahre alten Defensiv-Allrounders beschäftigen. Ein konkretes Angebot für den Deutsch-Griechen hat es laut Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann aber noch nicht gegeben. Die Frist, eine Ausstiegsklausel im Vertrag des in Bonn geborenen Profis zu aktivieren, war vor wenigen Wochen verstrichen.

Löwen stellen Neuzugänge vor

In der zweiten Auflage des virtuellen Fan-Talks stellt die Eintracht am Donnerstag von 18 Uhr an die neuen Spieler vor. Moderiert wird die Veranstaltung von Stadionsprecher Stefan Lindstedt. Geschäftsführer Wolfram Benz und Vereinspräsident Christoph Bratmann geben Infos zur außerordentlichen Mitgliederversammlung und dem Dauerkartenverkauf, der Donnerstag um 12 Uhr startet. Vollmann, Kaderplaner Dennis Kruppke, der sich am Mittwoch die Begegnung VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel ansah, sowie Chef-Trainer Michael Schiele und sein Trainer-Team stellen die Neuzugänge vor. Interviews mit Brian Behrendt und Yari Otto sind vorgesehen. Übertragen wird das Format auf dem Youtube-Kanal der Eintracht.

Gästefans zum Auftakt

Im ersten Saisonspiel trifft Eintracht auswärts auf Kaiserslautern. Die roten Teufel befinden sich im Austausch mit den lokalen Behörden und können eventuell ein Ticket-Kontingent für Auswärtsfans bereitstellen. Mit einer Entscheidung wird Freitag gerechnet.

