Mit Eintracht Braunschweig spielt Michael Schiele am Mittwoch in Würzburg. Drei Jahre war er dort Cheftrainer.

Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Trainer kehrt am Montag an seine alten Wirkungsstätte Würzburg zurück. Die Kickers hatten ihn in der Vorsaison entlassen.