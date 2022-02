Eintracht Braunschweig für Abschaffung der Montagsspiele

Partien am Montagabend sind für Fußball-Fans ein Ärgernis. Die treuen Anhänger, die ihre Mannschaften auch unter der Woche anfeuern wollen, müssen bei Heimspielen nach der Arbeit ins Stadion hetzen, auswärts bleibt es oft nicht aus, dass sie sich sogar Urlaub nehmen müssen.

Eintracht Braunschweig hat sich nun zum wiederholten Male gegen Montagsspiele positioniert und dabei einen Schulterschluss mit der Fanabteilung, dem Fan-Rat, der Ultra-Szene, dem Fanclub-Gremium, der Blau Gelben Hilfe und dem Awo-Fanprojekt gewagt.

Eintracht Braunschweig und zehn Drittligisten gegen Montagsspiele

Bei einer Managertagung der Fußball-Drittligisten votierten die Vertreter von elf Vereinen für die Abschaffung der ungeliebten Anstoßzeit. „Sieben Drittligisten stimmten grundsätzlich für eine Beibehaltung des Termins am Montagabend – verbunden mit gewissen Voraussetzungen. Vier Klubs verknüpfen ihre Haltung mit der Bedingung, dass – wie bereits praktiziert – bei den Ansetzungen weiterhin auf eine ausgewogene Verteilung unter allen Drittligisten sowie die Kilometerdistanz zwischen den betreffenden Spielgegnern geachtet wird. Die drei anderen Klubs machen die Befürwortung des Montags ausdrücklich von den finanziellen Angeboten im Rahmen des TV-Vertrags abhängig. Sie sprachen sich in diesem Zuge dafür aus, das Rechtepaket in zwei Varianten auszuschreiben – einmal mit, einmal ohne Montagsspiele. Zwei Klubs enthielten sich der Abstimmung in der Managertagung“, heißt es in einer Mitteilung der Eintracht.

Die Medienrechte der 3. Liga werden in diesem Frühjahr zentral vom Deutschen Fußball-Bund neu ausgeschrieben. Der derzeitige Vertrag endet im Sommer 2023. Er beinhaltet ein Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend, sechs Spielen am Samstagmittag, zwei Begegnungen am Sonntag und einem Spiel am Montagabend. Verwerter der TV-Rechte sind in der 3. Liga derzeit der Pay-TV-Anbieter Magenta-Sport sowie die ARD und ihre dritten Programme.

Eintracht Braunschweig nimmt Umfrage von Fans in Entscheidung auf

Die Eintracht hatte unter ihren Fans vor wenigen Wochen eine Umfrage gestartet. Mehr als 5.300 beteiligten sich daran. Darauf und auf den Vorstellungen der Fanorganisation und des Vereins basierend wurde ein Positionspapier veröffentlicht. Kernpunkte darin sind die schon Abschaffung der Montagsspiele, die Sichtbarkeit der 3. Liga im Fernsehen und mögliche Alternativen. So sprach sich die Eintracht gegen eine Anstoßzeit am Sonntagabend aus. Exklusive Drittliga-Spieltage in Länderspielpausen der Bundesliga begrüßen Klub und Fans hingegen. Die Ausschreibung der Medienrechte startet frühestens im April. Bis dahin will der Drittliga-Ausschuss mit dem Vorsitzenden Tom Eilers beraten und Empfehlungen an den Verband geben. „Wir können mit dem bisherigen Prozess sehr zufrieden sein. Unser Bestreben war es, in Form und Umfang der Beteiligung einen neuen Maßstab im Fußball zu setzen. Ziel sind größtmögliche Transparenz, die Berücksichtigung aller relevanten Perspektiven und eine maximal fundierte Entscheidungsgrundlage. Wir werden uns nun im Ausschuss intensiv mit dem Meinungsbild auseinandersetzen und daraus den Auftrag für die DFB GmbH & Co. KG ableiten, wie sich das künftige Spieltagsformat in der 3. Liga gestalten soll“, betont Eilers.

Die schnellste Möglichkeit für die Eintracht, nicht mehr montags antreten zu müssen, wäre aber ein Aufstieg. In der 2. Bundesliga wird seit Beginn dieser Saison stattdessen am Samstagabend (20.30 Uhr) gespielt.

