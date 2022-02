Braunschweig. Der Sturm wütet am Dach des Stadions an der Bremer Brücke. Eintracht Braunschweigs Spiel beim VfL Osnabrück fällt daher aus.

Maurice Multhaup durfte am Samstag noch nicht mit Eintracht Braunschweig an alter Wirkungsstätte gegen den VfL Osnabrück dem Ball nachjagen.

Eintracht Braunschweig DFB sagt Eintracht Braunschweigs Auswärtsspiel in Osnabrück ab

Eintracht Braunschweig tritt heute doch nicht zum Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück an. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat wenige Stunden vor Anpfiff entschieden, die Partie abzusagen. „Kurzfristig und nach Rücksprache der Beteiligten an einer Platzbegehung vor Ort und nach Einschätzung unter anderem der örtlichen Feuerwehr muss die Partie daher aus Sicherheitsgründen abgesetzt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Schäden am Dach der Bremer Brücke hätten Fans gefährden können

Grund für die Absage. Der Sturm hatte für Schäden am Dach des Stadions gesorgt. Daher war die Sicherheit der Zuschauer in Gefahr, die erstmals wieder in größerer Zahl einem Osnabrücker Spiel hätten beiwohnen können.

„Was mit den bereits erworbenen Tickets passiert, können wir aktuell leider noch nicht sagen. Das hängt davon ab, welche Corona-Vorgaben zum Nachholspiel gelten. Wir werden Euch schnellstmöglich informieren. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest“, teilte die Eintracht mit.

Eintracht Braunschweig hatte große Lust auf das Spiel in Osnabrück

Infolge des 6:0-Sieges bei Viktoria Berlin war die Lust auf das Spiel bei Eintracht Braunschweig groß. „Es wäre natürlich super, wenn 500 Fans in Osnabrück dabei sind. Man hat auch in Berlin gesehen, dass unsere Fans dort ordentlich Stimmung gemacht haben. Es ist schön, wieder vor Zuschauern zu spielen“, hatte Michael Schiele noch am Freitag gesagt.

