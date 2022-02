Trainer Schiele sucht Eintrachts Abwehrduo für Mannheim

Da haben Eintrachts Abwehrspieler ihrem Trainer Michael Schiele mal eine spannende Aufgabe zum Grübeln gegeben. Beim Heimsieg über den MSV Duisburg blieben die Braunschweiger Drittliga-Fußballer zwar nicht ohne Gegentreffer, die Defensive um die beiden Innenverteidiger Michal Schultz und Philipp Strompf machte trotzdem einen guten Job und überzeugte. Deshalb stellt sich die Frage, was Schiele macht, wenn am Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellendritten Waldhof Mannheim Brian Behrendt wieder zur Verfügung stehen sollte.

Dieser hatte gegen Duisburg wegen einer Corona-Infektion gefehlt. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob er überhaupt schon wieder eine Option für das Mannheim-Spiel ist. Wenn der 30-Jährige aber wieder fit ist, hat er auch gute Chancen auf einen Platz in der Startelf. Behrendt hat sich in dieser Saison bisher als verlässlichster Innenverteidiger erwiesen, nachdem ihn Schiele in den ersten beiden Saisonspielen nur eingewechselt hatte. Mit seiner Erfahrung und Spielübersicht mauserte sich der ehemalige Bielefelder anschließend aber zum Abwehrchef. Nun verpasste er allerdings bereits drei Spiele innerhalb kürzester Zeit.

Erstmals gelingt ein Sieg ohne Behrendt

Gegen Duisburg gelang der erste Sieg ohne Behrendt. Für Schiele sicher ein Grund, darüber nachzudenken, ob er den Routinier gleich in die Anfangsformation zurückbeordern will. „Wir haben es defensiv gegen Duisburg gut gemacht und vor allem in der ersten Hälfte wenig zugelassen“, sagt der Coach. Daran hätten jeder Spieler in der Viererabwehrkette seinen Anteil gehabt. „Das war von allen ordentlich“, lobt Eintrachts Trainer.

Besonders für Schultz war dieses Spiel wahrscheinlich wichtig. Er hatte zuvor ein paar schwächere Auftritte gezeigt und sich gegen Berlin erstmals auf der Ersatzbank wiedergefunden. Gegen den MSV zeigte die Formkurve des ehemaligen Mannheimers, der sicher gerne gegen seinen Ex-Klub spielen will, aber wieder nach oben. Und auch Strompf, eigentlich Innenverteidiger Nummer 2, blieb beim 2:1-Erfolg ohne grobe Fehler.

Strompf lässt die Zweifler verstummen

Vielleicht freut Schiele die Entwicklung von ihm im Moment besonders. In der Winterpause kam bei den Löwen noch die Diskussion auf, ob nicht eine weitere Verstärkung für die Innenverteidigung benötigt wird. Strompf hatte doch ein paar Probleme, sich nach den Jahren in der Regionalliga für Hoffenheim II an das Drittliga-Niveau zu gewöhnen. Schiele vertraute lieber auf das bewährte Duo Behrendt und Schultz. Als Strompf gegen Kaiserslautern aufgrund eines Systemwechsels seine Chance erhielt, machte er eine unglückliche Figur, indem er mit ungeschickten Zweikampfverhalten im Strafraum einen Elfmeter verschuldete.

Doch in den vergangenen zwei Spielen ließ Strompf alle Zweifler verstummen. Beim 6:0 in Berlin lieferte er eine gute Defensivleistung ab und trugt sich dazu in die Torschützenliste ein. Und gegen Duisburg zeigte er ebenfalls konsequentes Zweikampfverhalten und hatte so seinen Anteil am zweiten Löwen-Sieg in Folge. „Philipp hat seine Fehler wie gegen Kaiserslautern inzwischen abgestellt. Ich finde, dass er zum Beispiel bereits in Zwickau eine gute Leistung gezeigt hat, aber Berlin war dann noch einmal eine Steigerung zu den Spielen zuvor“, lobt Schiele.

Schiele glaubt an positive Entwicklung

Er ist außerdem sicher, dass sich Strompf weiter steigern kann. „Er ist noch ein junger Spieler, der sich noch entwickeln wird, und etwas davon sieht man jetzt schon. Der kommt“, ist Schiele auf Dauer von den Qualitäten des 23-Jährigen überzeugt.

Für seine Entscheidung, wer am Sonntag in Mannheim spielt, wird der Eintracht-Trainer aber weniger das langfristige Potenzial seiner Spieler als Maßstab heranziehen, sondern nur die aktuelle Leistung. Dafür ist die Partie gegen Waldhof, den Tabellenvierten, für die drittplatzierten Löwen zu wichtig.

