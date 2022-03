Eintracht Braunschweig positioniert sich mit Mannheim zur Ukraine

Das Team von Eintracht Braunschweig hat sich vor dem Anpfiff des Drittliga-Spiels gegen den SV Waldhof Mannheim gemeinsam mit dem gegnerischen Team für Frieden in der Ukraine positioniert.

Bevor es am Sonntag zum Anpfiff um 14 Uhr auf den Rasen ging, stellten sich die Braunschweiger und die Mannheimer Spieler mit dem Schiedsrichter-Team für ein gemeinsames Foto auf. Auf Twitter ging das Foto mit der Bildunterschrift raus: „Vor dem Anpfiff noch ein gemeinsames Foto mit klarem Statement: Gemeinsam gegen den Krieg.“

Vor dem Anpfiff noch ein gemeinsames Foto mit klarem Statement:



Gemeinsam gegen den Krieg.#svwebs pic.twitter.com/xdSXBWhbgh — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) March 6, 2022

So stark spielten die Braunschweiger in Mannheim auf – trotz hartem Kampf.

Am Wochenende zeigte auch der Nachbarverein VfL Wolfsburg bei seinen Spielen Flagge für den Frieden. Statt dem üblichen VW-Zeichen auf dem Trikot, spielten die Männer und die Frauen am Wochenende mit dem Peace-Symbol auf der Brust.

In vielen Städten in Niedersachsen und Bremen sind am Wochenende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straßen gegangen. So kamen in Hannover nach Angaben der Polizei rund 800 Menschen zu einer Versammlung unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ vor dem Hauptbahnhof zusammen. Für Sonntag sind weitere Versammlungen in Niedersachsen und im Nachbarbundesland Bremen angekündigt.

red/dpa

