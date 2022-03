Eintracht unterliegt Saarbrücken und verliert Platz 3

Rückschlag für Eintracht Braunschweig. Im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga unterlag die Elf von Cheftrainer Michael Schiele im Heimspiel vor 14.554 Zuschauern dem Verfolger 1. FC Saarbrücken mit 0:2, der damit zunächst an den Löwen in der Tabelle vorbeizog.

Die Eintracht kam zunächst nur schwerfällig ins Spiel. Das lag weniger an eigenen Schwächen, sondern eher an der intensiven Herangehensweise, die die Saarländer an den Tag legten. Nach vier Minuten rettete Braunschweigs Verteidiger Michael Schultz per Kopfball auf der Torlinie.

Saarbrücken geht kurz vor der Pause gegen Eintracht in Führung

Neben Schultz spielte wieder Brian Behrendt in der Abwehr. Er ersetzte erwartungsgemäß Philipp Strompf, der an Corona erkrankt ist. Ansonsten vertraute Schiele auf dieselbe Elf wie beim 3:0-Erfolg gegen Waldhof Mannheim.

Die kam nach ungefähr 25 Minuten und chancenarmen Minuten mit reichlich Abnutzungskampf besser ins Spiel. Angetrieben von Helmträger Robin Krauße erspielten sich die Löwen einige Möglichkeiten, doch in der Box blieb es zu zaghaft. Die zuletzt starken Maurice Multhaup und Lion Lauberbach wurden hart bekämpft. Besser machte es Saarbrücken kurz vor der Pause.

Im zweiten Versuch nach einer Ecke war Jasmin Fejzic geschlagen. Manuel Zeitz drückte den Ball am zweiten Pfosten irgendwie über die Linie (37.). Danach rannten die Hausherren, die von den Fans ordentlich unterstützt wurden, wütend an. Bis zum Halbzeitpfiff sollte aber nichts mehr passieren – der 0:1-Rückstand nach 45 Minuten war aber eher als dumm und ärgerlich einzuordnen.

Maurice Multhaup vergibt zwei Riesenchancen zum Eintracht-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel spielte die Eintracht aktiver, doch sie wurde weiterhin nicht zwingend genug. Die eigentlich gut anzusehenden spielerischen Lösungen funktionierten im letzten Drittel nicht mehr. Und wenn dann doch mal ein Ball durchkam, war Saarbrückens starker Schlussmann Daniel Batz zur Stelle. So wie nach 65 Minuten, als er gegen Multhaup mustergültig abwehrte.

Der Eintracht lief die Zeit davon. Erneut vergab Multhaup, der vom eingewechselten Sebastian Müller gut eingesetzt wurde. Für die Schlussviertelstunde brachte Schiele dann Martin Kobylanski und Benjamin Girth in die Partie. Doch es blieb fahrig und auch mit Schiedsrichterentscheidungen hatte die Eintracht eher Pech. Und dann sorgte Justin Steinkötter mit dem zweiten Saarbrücker Treffer für die Entscheidung (89.). Die Eintracht-Fans unterstützten ihr Team trotzdem.

