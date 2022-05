„Liebe Eintracht“ – das wünschen sich Braunschweigs Fans

Eintracht Braunschweig hat – mal wieder – den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Wer am Wochenende des „Sofa-Aufstiegs“ noch nicht genug gefeiert hat, hatte am letzten Spieltag – beim Heimspiel gegen Viktoria Köln – die Chance dazu. Die Stimmung im Eintracht-Stadion und in den Kneipen passte, das Ergebnis nicht. Am Ende war es den Fans egal: Der BTSV ist wieder da!

Der Aufstieg der Braunschweiger Eintracht bedeutet allerdings erneut Veränderungen. Die sportliche Führung strebt Verstärkungen für den Kader an, um in der 2. Bundesligakonkurrenzfähig zu sein – damit sich der direkte Abstieg wie in der Saison 2020/2021 nicht wiederholt.

Wir haben Fans von Eintracht Braunschweig kurz vor der Partie gegen Viktoria Köln gefragt, was sie sich und ihrem Verein für die nächste Saison wünschen. Eine Zusammenfassung der Antworten sehen Sie im Video oben.

