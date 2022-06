Fix! Fabio Kaufmann kommt zurück zur Eintracht!

Braunschweig. Nach einem Jahr in Karlsruhe zieht es den 29-Jährigen wieder nach Braunschweig. Er sagt: „Ich hatte immer das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein.“

Nun steht es fest: Fabio Kaufmann wird in der kommenden Saison wieder in blau-gelb für Eintracht Braunschweig auflaufen.

Eintracht Braunschweig hat Fabio Kaufmann verpflichtet. Der 29-jährige Außenbahnspieler kehrt nach einem Jahr beim Karlsruher SC zu den Blau-Gelben zurück, für die er bereits in der Saison 2020/2021 in 34 Spielen (fünf Tore) auf dem Platz gestanden hat. Kaufmann unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Kaufmann, der in Aalen geboren wurde, durchlief die Jugend des VfR Aalen, ehe er sich 2011 dem SSV Ulm anschloss. Nach zwei Spielzeiten kehrte Kaufmann zu seinem Heimatklub zurück. Über den FC Energie Cottbus und Erzgebirge Aue kam der Deutsch-Italiener zu den Würzburger Kickers, mit denen er in die 2. Bundesliga aufstieg. Es folgte der Wechsel zu den Löwen, die er nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer 2021 in Richtung Karlsruhe verließ.

Trainer Schiele kennt Kaufmann bestens

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, zur erneuten Verpflichtung von Fabio Kaufmann „Wir freuen uns sehr, dass wir Fabio wieder bei uns im Team haben. Unser Trainer kennt Fabio bestens aus seiner Zeit in Würzburg. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Sportlich bringt er Tempo, Torgefahr und gute Vorbereiterqualitäten mit.“

„Es ist sehr schön, wieder in Braunschweig zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, bei der Eintracht noch nicht fertig zu sein. Leider konnte ich in meiner ersten Zeit bei den Löwen aufgrund von Corona den Verein und die Stadt gar nicht richtig kennen lernen. Darauf freue ich mich und werde alles daran setzen, dass wir unser Ziel Klassenerhalt in dieser Saison erreichen“, sagt Fabio Kaufmann.

