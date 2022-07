Eintracht Braunschweig: Emil Kischka unterschreibt Profi-Vertrag

Eintracht Braunschweig stattet Emil Kischka mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2023 aus. Der 20-jährige Mittelfeldspieler gehört damit offiziell dem Kader von Trainer Michael Schiele an und wird künftig mit der Rückennummer 25 auflaufen. Über das Vorhaben der Braunschweiger Eintracht, Kischka hochzuziehen, hatten wir bereits im Mai berichtet.

Kischka spielte beim TSV Helmstedt, ehe er im Sommer 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum der Blau-Gelben am Sportpark Kennel wechselte. In der vergangenen Saison trainierte der 20-Jährige bereits regelmäßig bei den Profis mit, war im Pflichtspielbetrieb jedoch ausschließlich für die 2. Mannschaft in der Landesliga Braunschweig im Einsatz. Seine Bilanz: 28 Spiele, vier Tore.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Opinary- Schafft Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga?

Vollmann: Kischka bringt gute Physis mit – und hat sich gut entwickelt

„Emil bringt für sein Alter bereits eine gute Physis mit und hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Wir glauben, dass diese noch nicht abgeschlossen ist, und trauen ihm noch weitere Sprünge in der Entwicklung zu“, sagt Peter Vollmann zur Vertragsunterzeichnung.

Mehr Nachrichten zu Eintracht Braunschweig:

Emil Kischka ergänzt: „Ich freue mich, bei der Eintracht meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Ich möchte das kommende Jahr nutzen, um mich weiterzuentwickeln, und bin froh, dass mir diese Chance hier gegeben wird.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de