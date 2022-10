Eintracht Braunschweig: Philipp Strompf fällt lange aus

Braunschweig. Der Braunschweiger Verteidiger ist an der Hüfte verletzt. Eintracht teilte am Freitag mit, dass Strompf wohl bis Anfang 2023 fehlt.

Philipp Strompf leidet an einer Verletzung an der Hüfte – und spielt in diesem Jahr wohl nicht mehr für Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweigs Verteidiger Philipp Strompf leidet an einer Labrumverletzung in der Hüfte, die operativ versorgt werden muss. Dies hätten eingehende Untersuchungen ergeben, teilte der Verein am Freitag mit. Der Innenverteidiger fällt in Abhängigkeit des Operationsbefunds damit „bis zu Beginn des neuen Jahres“ aus.

„Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht – sowohl für Pippo als auch für uns. Wir wünschen ihm einen optimalen OP- und Heilungsverlauf und werden ihn in dieser Zeit bestmöglich unterstützen“, sagte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig.

Der 24-jährige Strompf war zuletzt am 6. Spieltag gegen Arminia Bielefeld für die Braunschweiger Eintracht im Einsatz gewesen.

Mehr Nachrichten zu Eintracht Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de