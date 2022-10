Braunschweig. Zehntausende verfolgten das DFB-Pokalspiel zwischen Braunschweig und Wolfsburg – im Stadion, zu Hause oder in Kneipen. Das sind Twitter-Reaktionen.

DFB-Pokal Braunschweig gegen Wolfsburg – so reagiert das Netz auf das Spiel

Einen packenden Fight haben sich am Dienstagabend Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals geliefert. Seit Tagen fieberten Tausende Fans aus der Region auf das Spiel hin. 22.000 Zuschauer hatten Glück und konnten im restlos ausverkauften Eintracht-Stadion dabei sein. Viele weitere verfolgten das Spiel in den regionalen Kneipen oder zu Hause.

Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort und konnte die ganz großen Zwischenfälle zwischen den Anhängern beider Teams verhindern. Dennoch gab es Fälle von Körperverletzungen und Pyro-Ärger, so die Beamten.

Analyse in den sozialen Netzwerken

Viele Fans analysierten die Begegnung im Anschluss in den sozialen Netzwerken. Wir haben uns bei Twitter umgeschaut und dort die verschiedenen Reaktionen auf den Pokalkracher zusammengetragen.

Im Prinzip ein toller Fight unserer Eintracht, allerdings ist das aufgrund der ganzen Ausfälle fast zweitrangig heute 🤕🫤. Hoffentlich keine weiteren langfristigen Ausfälle 😬🙏💙💛. #EBSWOB #immerblaugelb — Björn (@laxgoalie67) October 18, 2022

Es hätte noch so ins Auge gehen können, aber am Ende hat es dann doch gereicht. Braunschweig hat es den Wölfen, wie erwartet, wirklich nicht einfach gemacht. Und besonders beim 1:0 war sehr viel Glück dabei. Nichtsdestotrotz freue ich mich über diesen Sieg. #EBSWOB — SF (@SFOffiziell) October 18, 2022

Klar, insgesamt war mehr drin. Am Ende teuer verkauft. Soweit keine Verletzen - gut, ist dann so. Dennoch guter fight. Tendenz ist doch klar nach oben erkennbar. Weiter so Jungs. #EBSWOB — Franky 🇺🇦 (@FrankyRedWing) October 18, 2022

Müssen gegen unsere B-Elf zittern und haben trotzdem wieder eine große Fresse. 😂



Samstag mit Paderborn kommt ein ganz anderes Kaliber in den Tempel. Hoffe, die Verletzungen von Pherai und Medina sind nicht so schlimm. #EBSwob #immerblaugelb — Thomas Löwe 🇺🇦 (@lion69) October 18, 2022

16 – Niko Kovac setzte sich in seinem 16. Pokal-Duell in Folge durch – eine längere Serie hatte seit Bundesliga-Gründung nur Hennes Weisweiler, der von 1976 bis 1978 in 17 Pokalrunden hintereinander erfolgreich war. Serie. #DFBPokal #EBSWOB pic.twitter.com/EEHQQBdsLE — OptaFranz (@OptaFranz) October 18, 2022

Die besten Spieler konnten nicht spielen bzw. teilweise nur kurz und insbesondere die Abwehr war wirklich zusammengewürfelt. Starke Leistung von den Jungs 👍🏻 #ebswob — Benni (@Benni1000) October 18, 2022

Wenn ich das so verfolge, dann ist es weitestgehend friedlich im und ums Stadion geblieben. Ein großer Fortschritt, verglichen mit der Relegation. Gut so. #ebsWOB — Wolfsöhrchen-Dennis (@WobTikal) October 18, 2022

Selten so schlechte Laune gehabt nach einem Spiel. Nicht wegen der Niederlage, aber die Verletzungen tun echt weh. Jetzt kommen wohl noch Pherai und De Medina dazu. Damit ist unsere komplette 3er-Kette, die uns die letzten Wochen stark gemacht haben, erstmal verletzt. #ebswob — Nur der BTSV! (@nurBlauGelb) October 18, 2022

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und Einzug ins Achtelfinale 👏 Wir sind stolz auf euch und gespannt, wie die Reise weitergeht 💚🐺#DFBPokal #VfLWolfsburg #EBSWOB https://t.co/BpSuz6SUek — Stadt.Wolfsburg (@Stadt_Wolfsburg) October 19, 2022

