Eintracht Braunschweig testet im Dezember gegen Hertha BSC

Es kommt zur Wiederauflage des Spiels aus der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Im vergangenen Sommer hatte Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig den Bundesligisten Hertha BSC nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb befördert. Die lange Winterpause wegen der Weltmeisterschaft in Katar nutzen beide Teams nun, um sich in einem freundschaftlichen Vergleich zu messen.

Eintracht Braunschweig bestreitet Testspiel im Olympiapark

Die Eintracht verkündete am Dienstag, dass sie während der knapp dreimonatigen Pflichtspiel-Unterbrechung ein Testspiel gegen die Berliner bestreiten wird. Die Begegnung findet am Mittwoch, 7. Dezember, von 13 Uhr an im Berliner Olympiapark (Hannes-Braun-Stadion) statt. Über die Möglichkeit, Tickets für die Begegnung zu erwerben, will der Verein noch informieren.

Es wäre die zweite oder dritte Test-Partie in dieser Phase. Im Winterfahrplan des Aufsteigers sind Termine für Spiele am 29. November und 1. Dezember frei gehalten. Der Trainingsauftakt nach einer zweiwöchigen Urlaubszeit (14. bis 27. November) erfolgt am Montag, 28. November.

Schwere Ligabegegnungen für Eintracht Braunschweig bis zur Winterpause

Bis es soweit ist, stehen für die Eintracht noch Liga-Begegnungen gegen Sandhausen, Fürth, Regensburg und Rostock an. Hertha BSC, aktuell Tabellendreizehnter im Oberhaus, spielt noch gegen Werder Bremen, Bayern München, VfB Stuttgart und den 1. FC Köln.

