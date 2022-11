Amateurklubs können Spiel gegen Eintracht Braunschweig gewinnen

Eintracht Braunschweigs Fußballer bieten besondere Einblicke für Amateurteams, die sich an der Namensretter-Aktion beteiligen.

Einmal gegen die Profifußballer von Eintracht Braunschweig spielen. Die Chance dafür können Amateurfußballer aus den rund 400 Vereinen unserer Region jetzt erhöhen. Und so geht es: Mannschaften oder Vereine können bis zum Jahresende unter www.eintracht.com/namensretter einen Anteilsschein für die Rettung des Namens des Eintracht-Stadions erwerben.

Eintracht Braunschweig lobt besondere Preise für Namensretter aus

Unter allen teilnehmenden Mannschaften beziehungsweise. Vereinen wird zum Saisonende ein Freundschaftsspiel gegen die Eintracht-Profis verlost. Als zweiten Preis gibt es laut einer Vereinsmitteilung vom Dienstagnachmittag eine Trainingseinheit mit dem Trainer-Team um Michael Schiele für die Mannschaft zu gewinnen. Der dritte Platz erhält eine Autogrammstunde mit den Eintracht-Profis auf dem eigenen Vereinsgelände. Zudem werden unter allen Teilnehmern insgesamt 67 Kisten Wolters Bier verlost, teilte der Klub mit.

Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Wolfram Benz freut sich

„Dies ist in doppelter Hinsicht eine tolle Aktion. Wir freuen uns sehr, mit drei besonderen Veranstaltungen bei den Vereinen in unserer Region zu Gast zu sein. Zudem sind wir begeistert von der Idee, dass sich mit diesem Gewinnspiel auch die Fußballmannschaften aus dem Braunschweiger Land in unser Namensretter-Projekt einbringen können“, freut sich Wolfram Benz, Sprecher der Geschäftsführung von Eintracht Braunschweig.

Der Spendenstand für die Namensretteraktion beträgt derzeit 127.950,36 Euro. 1844 Personen haben sich beteiligt. Die Aktion, bei der 300.000 Euro erzielt werden sollen, läuft noch 174 Tage.

