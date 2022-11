0:1 – Nach 72 Tagen verliert Eintracht in der Liga wieder

Es war ja klar, dass die Eintracht auch mal wieder ein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga verlieren würde irgendwann. Nach einem September ohne Niederlage und einem Oktober ohne Liga-Pleite endete die acht Spiele und 72 Tage währende Serie der Braunschweiger am Sonntagnachmittag gegen Erstliga-Absteiger Greuther Fürth mit einem 0:1 (0:1). Armindo Sieb (41. Minute) erzielte das Tor des Tages.

Die Niederlage gegen die Franken war recht einfach zu erklären. Da Immanuel Pherai und Luc Ihorst wegen Verletzungen gar nicht im Kader standen und Anthony Ujah zudem nach 23 Minuten mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste, fehlten dem Team von Trainer Michael Schiele die offensive Durchschlagskraft.

Außerdem fällt Brian Behrendt schon länger aus, was einen Achsenbruch nach sich gezogen hat: Aus der Reihe Behrendt, Jannis Nikolaou, Pherai und Ujah ist aktuell nur noch Nikolaou einsatzbereit. Und am Sonntag kam der Punkt, an dem die Eintracht die vielen Ausfälle nicht mehr kompensieren konnte.

Fehlenden Einsatz oder Willen konnte man dem übriggebliebenden Aufgebot nicht vorwerfen. Nikolaou versuchte zu ordnen, Anton Donkor büffelte die linke Seite auf und nieder, Keita Endo wagte sich in schnelle Dribblings – einzig: Es reiche diesmal nicht.

Die Partie war schon unglücklich losgegangen, als Danilo Wiebe über den Ball säbelte und Fürths Ragnar Ache die Hereingabe nur knapp verpasste. Dann wurde es plötzlich still im Eintracht-Stadion, das mit 17.518 Zuschauern besetzt war. Auf der Nordtribüne gab es offenbar einen medizinischen Notfall. Zahlreiche Sanitäter waren im Einsatz, und die Fans beider Klubs zollten mit ihrem Schweigen Respekt. Nachdem die Person vom Krankenwagen abtransportiert worden war, hallte es aus der Südkurve: „Kämpfen und siegen“. Das galt wohl für die Eintracht und für die Person in der medizinischen Betreuung zugleich.

Anthony Ujah muss mit Rückenproblemen vom Platz

Aber der Fußball stand erst einmal weiterhin nicht im Vordergrund, da sich Ujah nun behandeln ließ. Erfolglos, wie sich herausstellte, denn der 32 Jahre alte Stürmer musste wenige Minuten später vom Platz. Ob er am Mittwoch in Regensburg und am Samstag gegen Rostock zum Jahresabschluss mitwirken kann, stellt sich noch heraus.

Spielfluss kam durch zahlreiche Unterbrechungen nicht zustande. Fürth presste unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger früh auf die Eintracht-Abwehr, zwang diese so zu weiten und unkontrollierten Bällen. Nur einen Torschuss brachten die Braunschweiger in Hälfte 1 zustande, als Robin Krauße einen Freistoß nicht scharf genug trat (32.).

Fürths 1:0 von Sieb war ein Treffer der Marke Tor des Monats

Fürth hingegen gehörte die erste halbe Stunde, in der die Gäste zwar auch keine Druckphase mit hochkarätigen Möglichkeiten en masse produzierten, doch immer mal wieder gefährlich vor Jasmin Fejzic auftauchten. Entweder war Eintrachts Keeper dazwischen wie gegen Max Christiansen und Branimir Hrgota oder die Fürther zielten nicht genau genug.

Doch kurz vor der Pause, als die Braunschweiger ihre beste Phase hatten, sorgte ein Standard für die Führung der Gäste. Die Blau-Gelben bekamen den Ball zunächst nicht ordentlich geklärt, sodass Armindo Sieb per Seitfallzieher aus acht Metern das 1:0 für die Franken erzielten konnte. Ein klasse Tor.

Bei der Eintracht fehlen einfach die Automatismen

Und die Eintracht? Schaffte nur wenig Zusammenhängendes. Die Fürther machten es sich mit ihrer Führung im Rücken bequem und überließen den Braunschweigern häufiger den Ball. In der Disziplin hatte Schieles Team allerdings hohe Hürden zu meistern. Da sie erstmals in dieser Besetzung zusammen auftraten, fehlten die Automatismen in den entscheidenden Zonen. Aber: Wenn es spielerisch nicht klappt, bleibt immer noch die kämpferische Komponente als Mittel der Wahl.

Der starke Nathan de Medina, dessen Rückkehr die Abwehr stabilisierte, hatte in Minute 59 die erste echte Chance der Eintracht, doch sein Schuss strich ganz knapp am Tor vorbei. Fürth kam nun kaum mehr vors Braunschweiger Tor, viel mehr erhöhte Schieles Team den Druck und hatte durch Wiebe und Benkovic in Minute 75 eine Doppel-Chance. Der Kroate traf per Kopf sogar den Pfosten.

Dass Eintrachts drei beste Tormöglichkeiten durch die drei Verteidiger zustande kamen, war keine Überraschung, sondern belegt viel mehr, dass der Offensive die Eingespieltheit fehlte. Schiele brachte in der Schlussphase mit Michael Schultz noch einmal einen Hünen für den Angriff. Ein nachvollziehbarer, aber erfolgloser Griff. Nach 72 Tagen endete die Unbesiegt-Serie am Sonntag. Am Mittwoch in Regensburg kann die Eintracht schon eine neue Serie starten.

