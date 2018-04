Werner bekommt WM-Spielball überreicht

Der russische Boschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, überreicht Timo Werner den offiziellen WM-Ball. Foto: dpa

Der Angreifer nahm den Telstar 18 von Hersteller Adidas beim Empfang des russischen Generalkonsulates in Leipzig entgegen.

Leipzig (dpa) – Ein bisschen Einstimmung auf die Fußball-WM: Nationalspieler Timo Werner hat 57 Tage vor dem Anpfiff in Russland den offiziellen Spielball überreicht bekommen.

Der 22 Jahre alte Angreifer nahm den Telstar 18 von Hersteller Adidas bei einem Empfang des russischen Generalkonsulates in Leipzig vom russischen Boschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, entgegen.

"Ich glaube, wir haben alle noch das Bild von 2014 im Kopf, als Mario Götze das Tor geschossen hat", sagte RB Leipzigs Profi Werner: "Etwas Schöneres würde es nicht geben, als zweimal nacheinander zu gewinnen."

Titelverteidiger Deutschland trifft bei der WM vom 14. Juni bis 15. Juli am 17. Juni auf Mexiko. Sechs Tage später heißt der Gegner Schweden aller Voraussicht nach mit Werners Vereinskollege Emil Forsberg. Am 27. Juni tritt die DFB-Elf im letzten Spiel der Gruppe F gegen Südkorea an.