Knöchelprobleme von Kagawa sorgen Japans Nationaltrainer

Tokio Japans neuer Fußball-Nationaltrainer Akira Nishino hat mit Blick auf die WM in Russland Zweifel am Gesundheitszustand von Dortmunds Mittelfeldspieler Shinji Kagawa geäußert.

Der Coach habe den 29-jährigen Offensivspieler, der unter Problemen mit seinem linken Knöchel leidet, kürzlich in Deutschland getroffen. "Ich glaube schon, dass er sich selber über seine schwierige Lage bewusst ist", zitierte die japanische Tageszeitung "Sankei Shimbun" den Trainer am Montag.

Der Coach sei auch über den früheren Mainzer Shinji Okazaki besorgt, der ebenfalls am linken Fußgelenk Schmerzen hat. Nishino will laut Medienangaben am 31. Mai seinen endgültigen Kader für die WM in Russland festlegen. Japan startet am 19. Juni gegen Kolumbien in das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Senegal und Polen.

Nishino hatte erst kürzlich sein Amt angetreten. Sein Vorgänger Vahid Halilhodzic war im April überraschend vom Japanischen Fußball-Verband (JFA) suspendiert worden. Unter dem 65-jährigen Bosnier Halilhodzic konnte sich Japan für die WM qualifizieren, in Testspielen überzeugte das Team zuletzt aber nicht.