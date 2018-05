England ohne Torwart Hart und mit 19-Jährigem zur WM

London Die englische Fußball-Nationalmannschaft fährt ohne ihren langjährigen Stammtorwart Joe Hart zur Weltmeisterschaft nach Russland.

Der 31 Jahre alte Hart, der bei der WM 2014 sowie den Europameisterschaften 2012 und 2016 im Tor stand, wurde von Nationaltrainer Gareth Southgate nach einer schwachen Saison mit West Ham United nicht nominiert. Southgate entschied sich für die Torhüter Jack Butland von Absteiger Stoke City, Jordan Pickford vom FC Everton und Nick Pope vom FC Burnley.

Im Angriff setzt Southgate unter anderem auf Torjäger Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Youngster Marcus Rashford (Manchester United). Für das Mittelfeld nominierte er Fabian Delph von Meister Manchester City, Jordan Henderson (FC Liverpool) und Jesse Lingard (Manchester United). Die Überraschung im Kader ist der 19 Jahre alte Abwehrspieler Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), für den es die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft ist. Auch Gary Cahill (FC Chelsea) ist nach kurzer Abwesenheit wieder dabei.

"Ich glaube, das ist ein Kader, auf den wir uns freuen können", sagte Southgate am Mittwoch. Der 47-Jährige nominierte seine endgültigen 23 WM-Fahrer früher als andere Coaches. Für die endgültige Teambesetzung haben die Trainer bis zum 4. Juni Zeit. Am 12. Juni fliegt die englische Mannschaft nach Russland, wo sie in der Gruppenphase auf Belgien, Panama und Tunesien treffen wird.