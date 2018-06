Kroos: Top-Nationen besser als 2014

Eppan Weltmeister Toni Kroos hat eine klare Vorstellung davon, wie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die historische Titelverteidigung bei der WM in Russland gelingen könnte.

"Es wird entscheidend sein, dass wir für unsere Gegner unangenehm zu spielen sind, dass jeder sagt: Okay, Deutschland wollen wir lieber nicht! Wenn wir da hinkommen, haben wir alle Möglichkeiten, auch die Top-Nationen zu schlagen", sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid im Trainingslager des DFB-Teams in Südtirol.

Kroos erwartet im Kampf um den Titel eine höhere Qualität als vor vier Jahren in Brasilien. "Ich glaube, dass fast alle Topnationen besser sind als 2014. Frankreich ist besser. Brasilien ist zwei Klassen besser. Spanien ist besser. Wir sollten mit Demut an die Sache rangehen."

Für den 28-Jährigen liegt der Schlüssel zum erneuten Erfolg in der defensiven Stabilität. Darum fordert der Mittelfeldspieler: "Was da sein muss, ist die Hingabe zu verteidigen. Wir haben 2014 im ganzen Turnier kaum Gegentore bekommen - und das war kein Zufall. In letzter Zeit haben wir deutlich mehr Tore bekommen - und das ist auch kein Zufall." In den sieben WM-Partien beim Triumph 2014 in Brasilien kassierte die Abwehr um Torwart Manuel Neuer nur vier Gegentore.