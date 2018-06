Löw hat keine Zweifel an Neuer in WM-Topform

Moskau Bundestrainer Joachim Löw hat keine Zweifel daran, dass Manuel Neuer wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wieder ein großer Rückhalt der deutschen Mannschaft sein wird.

"Ich denke, dass bei ihm alles da ist, was vorher da war. Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Ausstrahlung, fußballerische Qualität", sagte Löw am Samstag in Moskau. "Er macht einen sehr selbstsicheren und selbstbewussten Eindruck. Das ist der Manuel Neuer, den wir eigentlich kennen." Im Luschniki-Stadion startet die DFB-Auswahl am Sonntag gegen Mexiko in das WM-Turnier.

Neuer hatte nach seinem dritten Mittelfußbruch lange um die WM-Teilnahme kämpfen müssen. Erst zwei Tage vor der endgültigen Nominierung hatte er sein Comeback gegen Österreich gegeben. "Ich habe ihn die ganzen Wochen sehr fokussiert und konzentriert erlebt", berichtete Löw. "Er macht auf mich einen sehr, sehr ruhigen stabilen Eindruck und ist körperlich in sehr, sehr guter Verfassung." Man merke dem 32 Jahre alten Schlussmann an, dass er in den vergangenen Wochen und Monaten körperlich sehr intensiv gearbeitet habe.