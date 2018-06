Senegal-Star Mané bescheiden: "Gibt keinen Sadio-Mané-Plan"

Jekaterinburg Sadio Mané möchte seine Rolle als Superstar der senegalesischen Fußball-Nationalmannschaft nicht überbewerten.

"Es macht mich persönlich stolz, dass alle über mich sprechen. Es gibt aber keinen Sadio-Mané-Plan, sondern einen Teamspirit. Nicht ich, sondern die ganze Gruppe ist wichtig", sagte der Angreifer des FC Liverpool auf der Pressekonferenz vor dem WM-Gruppenspiel gegen Japan in Jekaterinburg.

Mané lobte Trainer Aliou Cissé: "Er macht die ganze Arbeit. Er arbeitet an der Strategie. Das läuft gut." Die Westafrikaner waren mit einem 2:1 gegen Polen in die WM gestartet und haben damit Erinnerungen an 2002 geweckt, als sie bei ihrer einzigen WM-Teilnahme bis ins Viertelfinale vorgedrungen waren. "Ich war noch klein, aber das waren unglaubliche Erinnerungen für mich. Das Team hat uns stolz gemacht", ergänzte Mané.