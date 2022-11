WM-Gastgeber Katar hat sich rund zwei Wochen vor dem Turnierstart mit einem Testspielsieg Selbstvertrauen geholt. Im spanischen Marbella setzte sich Katar mit 2:1 (2:0) gegen Panama durch.

Katar ging im ersten Durchgang innerhalb von fünf Minuten (18./23.) mit 2:0 in Führung. Édgar Bárcenas (66.) gelang per Elfmeter nur noch der Anschlusstreffer für Panama. Katar eröffnet die Fußball-Weltmeisterschaft am 20. November gegen Ecuador.