Fußball-WM „Er liefert“: Keine Zweifel am Fitnesszustand von Bale

Wales' Fußball-Nationaltrainer Robert Page hat Zweifel am Fitnesszustand von Superstar Gareth Bale kurz vor der WM beiseite gewischt.

Nach einer von Verletzungen geplagten Saison habe der Profi des MLS-Teams Los Angeles FC zwar „wahrscheinlich nicht“ so viele Minuten spielen können, wie gewünscht, sagte Page. „Aber das macht mir keine Sorgen. Er hat immer und immer wieder bewiesen, dass er liefert, sobald er das Nationaltrikot anzieht.“

Der 33-jährige Bale führt die Waliser als Kapitän ins am 20. November beginnende Turnier in Katar. Wales spielt in der Vorrunde gegen England, die USA und Iran.