Vor WM-Treffpunkt: Bayern-Profis besuchen NFL-Spiel

Erst Football, dann Fußball: Vor der Reise zum WM-Treffpunkt der Nationalmannschaft haben sich die Bayern-Profis Thomas Müller, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in München nicht entgehen lassen.

Die deutschen WM-Spieler wurden mit ihrem kanadischen Club-Kollegen Alphonso Davies und Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting vor dem Kickoff am Spielfeldrand in der Allianz Arena gesichtet. Vom Spielfeldrand aus schauten sie Star-Quarterback Tom Brady beim Aufwärmen zu.

Am Sonntagabend werden die Bayern-Profis dann in Frankfurt von Bundestrainer Hansi Flick erwartet. Die insgesamt 26 Spieler umfassende DFB-Auswahl fliegt am Montag zum Kurz-Trainingslager für die Weltmeisterschaft in den Oman. Zuschauer beim NFL-Gastspiel in München war auch Dortmunds Verteidiger Mats Hummels, der von Flick nicht für die WM nominiert worden war.