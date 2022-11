Englands Dier froh über kurze Pause vor WM

Englands Fußball-Nationalspieler Eric Dier sieht die ganz kurze Pause zwischen Ligabetrieb und der WM in Katar nicht als Problem.

„Es ist eine einzigartige Situation für uns. In gewisser Weise ist es aber ganz nett. Vielleicht nicht für die Trainer und Manager, für die ist es nicht ideal“, sagte der 28-Jährige im Trainingscamp der Engländer in Al-Wakrah. „Ich aber freue mich sehr, loszulegen“, fügte Dier an. Es gebe aber natürlich andere Aspekte wie die zahlreichen Verletzungen, die England mit Ausfällen der Außenverteidiger Reece James und Ben Chilwell betreffen.

Tottenham-Hotspur-Profi Dier spielte im Nationalteam über eineinhalb Jahre keine Rolle, lief im September in der Nations League aber zuletzt wieder zweimal über 90 Minuten auf. Auch für das Auftaktspiel am Montag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen den Iran ist Dier ein Kandidat für die Startelf. Er sei „sehr dankbar“, wieder zum Aufgebot von Cheftrainer Gareth Southgate zu gehören, betonte der Defensivspieler. Die Stimmung bei den Three Lions sei großartig. „Wir haben alles, was wir brauchen“, sagte Dier mit Blick auf das Trainingscamp.