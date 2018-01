ÖFB-Teamchef Foda freut sich auf Spiel gegen Löw-Elf

Wien Österreichs neuer Teamchef Franco Foda sieht dem Kräftemessen mit Fußball-Weltmeister Deutschland voller Vorfreude entgegen.

"Das wird ein besonderes Spiel", sagte Foda in Wien mit Blick auf das Testspiel gegen Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt. "Wir wollen uns mit den Besten messen", meinte der 51-jährige Mainzer, der zum Jahreswechsel offiziell das Traineramt vom Schweizer Marcel Koller übernommen hat.

Unter Joachim Löw, dem damaligen Trainer beim VfB Stuttgart, hat Foda Mitte der 1990er Jahre gespielt. Mit der Wahl des Stadions in Klagenfurt, das 30 000 Plätze hat, habe man Rücksicht auf die Wünsche des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) genommen, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. Die deutsche Elf ist zu dieser Zeit in Südtirol im Trainingslager für die Weltmeisterschaft in Russland.