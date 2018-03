ManUnited dank spätem Tor und Aufholjagd wieder Zweiter

London Manchester United hat in der englischen Premier League trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes gewonnen und Platz zwei in der Tabelle zurückerobert. Das Team von Trainer José Mourinho kam am Montagabend gegen Crystal Palace dank eines Treffers in der ersten der Nachspielzeit von Nemanja Matic zu einem 3:2 (0:1). United ist jetzt wieder Tabellen-Zweiter vor dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

Andros Townsend (11. Minute) und Patrick van Aanholt (48.) brachten den Abstiegskandidaten zunächst in Führung. Doch Treffer von Chris Smalling (55.) und Romelu Lukaku (76.) brachten den Ausgleich für den Rekordmeister, bevor Matic mit einem sehenswerten Distanzschuss die Partie völlig drehte.