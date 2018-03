Neue Zeiten beim FC Bayern: Es gibt auch Absagen

Von Thomas Tuchel erzählen sie eine sehr hübsche Anekdote in Hamburg. Als ihn der HSV seinerzeit zum Vorstellungsgespräch einlud (also noch vor der BVB-Zeit, die ja 2015 begann), schickten sie den Trainer per Flieger zum Geldgeber nach Mallorca. Tuchel präsentierte, was er aus der Mannschaft machen...