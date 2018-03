50+1-Streit: Front gegen Bayern-Boss Rummenigge

Am Anfang sah es ganz nach einem Männerstreit aus. Der eine wetterte im Kicker gegen einen, so wörtlich, „mäßigen Zweitligisten“. Der andere spottete in seiner Stellungnahme vom „früher erstklassigen Stürmer“. Inzwischen geht es nicht mehr allein um Karl-Heinz Rummenigge gegen Andreas Rettig oder...