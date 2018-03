Dahoud und Co. blamieren sich mit Deutschlands U21 im Kosovo

Deutschlands U21-Fußballer haben bei Außenseiter Kosovo den sechsten Sieg in der EM-Qualifikation verpasst und einen herben Dämpfer auf dem Weg zur Endrunde 2019 kassiert. Der Europameister kam am Dienstag in Mitrovica nur zu einem 0:0 gegen den U21-Neuling. Die Mannschaft von Nationaltrainer...