BVB: Matthias Sammer erklärt seine Aufgaben in Dortmund

Nach diesem Spiel ist guter Rat teuer. Mit einer 0:6-Klatsche endete der Betriebsausflug der Bundesliga-Fußballer von Borussia Dortmund am Samstagabend in der Münchener Allianz-Arena. Der BVB war dem designierten deutschen Meister in allen Bereichen unterlegen und lag schon zur Halbzeit mit 0:5 im...